Confesbask ve "margen" para reducir la jornada laboral pero no de forma generalista

Por ello apela a buscar "tiempos y medidas" y dice que los empresarios vascos no se "niegan" a la jornada de cuatro días pero "ahora mismo no es su preocupación".

Euskaraz irakurri: Confesbaskek lanaldia murrizteko "tartea" ikusten du, baina ez modu orokorrean

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha considerado que "hay margen" para la reducción de la jornada laboral pero "no se puede hacer de una forma generalista" porque puede acarrear "complicaciones" y, en este sentido, ha apostado por "analizar la especificidad" y buscar "los tiempos y las medidas" que la acompañen."La jornada laboral y los salarios están muy relacionados con la productividad de las empresas. Y la productividad de las empresas es distinta dependiendo de la empresa, dependiendo del sector, incluso dependiendo del territorio", ha explicado la presidenta de la patronal vasca .

Por ello, ha advertido de que "una regla generalista que no analice la especificidad de cada empresa lo que puede generar es una distorsión".A su juicio, "se puede llegar a una reducción, pero hay que buscar los tiempos y buscar las medidas que pueden reducir esa falta de producción o de competitividad que puede darse como consecuencia de la reducción de la jornada".De este modo, ha incidido en que "hay que hacerlo con medidas añadidas, incrementar la flexibilidad, alguna bonificación... "Hay que trabajar en ello. Sí se puede, pero las medidas generalistas traen complicaciones y hay que analizar sector por sector, que, al fin y al cabo, no es otra cosa que lo que hace la negociación colectiva", ha insistido.

Asimismo, se ha referido al estudio encargado por el Gobierno Vasco para analizar la jornada de cuatro días, una medida que, en palabras de la presidenta de Confebask, "no es una cosa que ahora mismo preocupe a las empresas ni que esté en nuestro orden de prioridad".No obstante, ha puntualizado que "no quiere decir que nos neguemos, sino que ahora mismo no es nuestra preocupación" y ha asegurado que, cuando esté concluido ese estudio encargado, los empresarios vascos lo analizarán.