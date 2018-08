Economía

Nuclenor no recurrirá el plazo para ampliar Garoña hasta 2019

Redacción

04/10/2012

La empresa no recurrirá ante el Ministerio de Industria para ampliar el plazo de solicitud de la prórroga de la central, aunque ha asegurado que sigue "apostando por la continuidad".

La empresa Nuclenor, propietaria de la nuclear de Garoña, ha anunciado que no recurrirá ante el Ministerio de Industria para ampliar el plazo de solicitud de la prórroga de la vida útil de la planta hasta 2019, aunque en un comunicado ha asegurado que sigue "apostando por la continuidad" y no descarta otras vías.



Fuentes jurídicas han señalado que la no presentación del recurso administrativo no impediría a la empresa formular un recurso contencioso administrativo y pedir la paralización de la orden de cierre de la planta en 2013 hasta su resolución.



El acuerdo de no plantear el recurso ha sido aprobado esta mañana en una reunión del Consejo de Administración de Nuclenor, una empresa participada por Iberdrola y Endesa.



El consejo ha considerado que, dado que el recurso debe ser resuelto por el mismo órgano que adoptó la decisión que se pretende impugnar, en este caso el Ministerio de Industria, no optará por esta fórmula.



Sin embargo, en el mismo comunicado se indica que el consejo sigue apostando por la opción de la continuidad de la planta pese a que "siguen subsistiendo algunas de las incógnitas e incertidumbres", sobre todo relacionadas con la fiscalidad de la planta atómica, que llevaron a Nuclenor a no solicitar la prórroga de su vida útil en el plazo abierto por el Gobierno, que finalizó el 5 de septiembre.



Días antes de esa fecha, Nuclenor había solicitado que se alargara el plazo para solicitar la prórroga de vida útil hasta el 5 de noviembre.