Economía

París

Rajoy y Hollande unen fuerzas en su primera cumbre bilateral

Redacción

10/10/2012

Tras el fin de la actividad armada de ETA, la economía acaparará la mayor atención de la reunión, de la que se espera que salga un compromiso a favor del euro.

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente francés, François Hollande, presidirán hoy en París su primera cumbre bilateral, que, más allá de reforzar una relación que se considera excelente, pretende aunar fuerzas para exigir a la UE el cumplimiento de sus acuerdos con el fin de calmar a los mercados.

Rajoy viajará a la capital francesa acompañado por cinco ministros: Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo; Interior, Jorge Fernández; Agricultura, Miguel Arias Cañete; Industria, José Manuel Soria; y Fomento, Ana Pastor.

La de hoy será la XXII cumbre bilateral y la primera desde que ETA anunció el abandono de las armas, pero los dos gobiernos no bajan la guardia, instan a la disolución definitiva y reiteran su cooperación.

De hecho, la pasada semana los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, Ignacio Cosidó y Arsenio Fernández de Mesa, respectivamente, participaron en París en la tercera reunión de ese comité estratégico creado en 2009 y en la que se reafirmó la absoluta necesidad de continuar con la actividad policial franco-española hasta lograr la erradicación de ETA.

Supervisor bancario

No obstante, la economía acaparará la mayor atención de la reunión de hoy. En la última reunión en la que coincidieron, instaron a no retrasar la puesta en marcha del supervisor bancario común prevista para 2013, aunque Alemania ha avanzado que no ve viable esa fecha.

La entrada en vigor de esa supervisión es requisito imprescindible para que el fondo de rescate permanente pueda recapitalizar de forma directa a los bancos.

Rescate

España llega a la cumbre con Francia sin que Rajoy haya tomado una decisión sobre la posible petición de rescate a la UE, una posibilidad que incluso Bruselas ve ahora más lejana.

Francia era uno de los países que parecían más proclives a que España solicitara ese rescate si bien Hollande recalcó en Malta que corresponde al Gobierno español decidir soberanamente si pide ayuda financiera a la UE.

Compromiso a favor del euro

Sí se espera hoy, según han asegurado fuentes del Gobierno, una ratificación del compromiso común en favor del euro.

El encuentro de París concluirá con una rueda de prensa conjunta de Rajoy y Hollande, a las 14:45.