El FMI pide 'más tiempo' para España

Redacción

11/10/2012

El organismo ha pedido tiempo para que España y otros países implementen las políticas de austeridad.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha considerado este jueves que países como España, Portugal y Grecia necesitan "más tiempo" para implementar las políticas de austeridad destinadas a corregir los desequilibrios en sus cuentas públicas.

"A veces es mejor tener más tiempo para las políticas de austeridad, es lo que preconizamos para España, para Portugal, y también para Grecia", ha dicho la ex ministra de Finanzas de Francia, en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en el marco de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial (BM).

La directora gerente del organismo internacional ha recordado que "la eurozona es el epicentro de la crisis", por lo que ha instado a sus líderes a tomar "más medidas y con mayor rapidez", aunque también ha valorado las políticas que han implementado.

No obstante, la ex ministra de Finanzas ha advertido de que la actuación de los bancos centrales no será suficiente para salir de la crisis, por lo que ha instado a los países miembro del FMI a tomar "acciones valientes y de cooperación".

De forma específica, Lagarde ha apuntado a la necesidad de completar la reforma del sistema financiero, combatir los niveles de desempleo, "sobre todo entre los jóvenes, que en algunos países son terroríficos", y avanzar hacia el equilibrio presupuestario, todo ello a corto plazo.