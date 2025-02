Sindicatos vascos denuncian que 64 trabajadores murieron en accidente laboral en 2024, cinco más que en 2023

LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde e Hiru afirman que los trabajadores fallecidos crecen también en las cifras oficiales, al pasar de 41 a 47. Según han advertido, "el número de accidentes no cesa de aumentar" y en los últimos 10 años 612 operarios han muerto en la CAV y Navarra.

Agencias | EITB Media

publicado: 04/02/2025 17:33 (UTC+1)

última actualización: 04/02/2025 19:01 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Euskal sindikatuek salatu dutenez, 64 behargin hil ziren 2024an lan-istripuan, 2023an baino bost gehiago

La intersindical de salud laboral que integran LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde e Hiru, ha denunciado este martes que los accidentes laborales mortales han aumentado en Hego Euskal Herria el año pasado, incluso en los datos oficiales facilitados por las administraciones. Según su informe relativo a 2024, se registraron 64 fallecidos, por 59 en 2023, mientras que las cifras oficiales computan 47 el pasado ejercicio, seis más que los 41 de 2023.

En rueda de prensa, ofrecida en la sede de LAB en Bilbao, han comparecido representantes de los cincos sindicatos para detallar su informe que, entre sus conclusiones, constata, tal como ha explicado el responsable de salud laboral del LAB, Inko Iriarte, como portavoz, el año pasado "ha habido más accidentes laborales que en 2023 según nuestros datos, pero, ha subrayado, "también según los datos oficiales".

Según han advertido, "el número de accidentes no cesa de aumentar", pese a que, "cada vez más personas trabajan en el sector servicios (73 %), un hábitat, a priori menos dado a la siniestralidad grave, es decir, fuera de los sectores que más accidentes traumáticos provocan" ha dicho.

Tras recordar que la cifra de trabajadores y trabajadoras fallecidos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra asciende en los últimos 10 años a al menos 612 personas, Iriarte ha enfatizado que "los datos vuelven a confirmar que, en determinados sectores, hay más probabilidades de morir en accidente, como son el forestal, la industria, el transporte, la construcción, la agricultura o la pesca".

En lo que respecta a las muertes ocurridas en 2024 en la CAV y Navarra, el informe desglosa las muertes en 19 en accidentes no traumáticos, 18 por golpes y atropellos (7 de las cuales relacionadas con máquinas), 15 en carretera (accidentes in itinere o in mision) y 11 por caídas de altura.

Además, la intersindical ha identificado "los sectores críticos" donde la actividad forestal deja tres muertes, el sector pesquero dos, la agricultura tres, dos en desplazamientos en pistas de tierra y una por vuelco de tractor, la industria (19 muertes, siete de ellas en accidentes vinculados a maquinaría), la construcción (11), y el transporte (14 muertes, cuatro de ellas no traumáticas).

Subcontratación-siniestralidad

En este punto, los sindicatos han puesto el acento en la relación entre la subcontratación y la siniestralidad vinculada a la precariedad laboral que afecta más a este colectivo de trabajadores.

Así, el informe fija en 10 las y los trabajadores muertos que se encontraban subcontratados, lo que, a su entender, lleva a llamar la atención ante "el elevado número de muertes en la subcontratación, ya que son las subcontratas donde se cumple la normativa de salud en menor medida, a causa de la precariedad", lo que "acarrea más riesgo porque es, precisamente, donde menos se integra la prevención".

Inko Iriarte ha señalado que la foto de la siniestralidad laboral constata que "trabajando en algunos sectores, hay más probabilidades de morir y, en otros, hay más probabilidades de desarrollar enfermedades profesionales y afecciones psicosociales, cada vez más evidentes" en especial, en los sectores feminizados, que sufren la situación más extrema".

"El absentismo, una cortina de humo"

Tras denunciar que hay trabajos que matan y otros que no dejan vivir, Iriarte ha asegurado que todas estas cifras y análisis en torno a la siniestralidad y la realidad laboral "demuestran que el discurso sobre el absentismo es una cortina de humo y que el principal problema son los riesgos laborales, riesgos que genera la patronal vulnerando la legislación, con estos resultados dramáticos".

Por otro lado, en lo relativo a los accidentes que conllevaron baja laboral, en 2024 aumentaron, al pasar de 36 057 a 40 375, mientras que, por el contrario, los accidentes sin bajas descendieron, de 37 764 en 2023 a 37 651 el año pasado.

El informe de la intersindical se detiene en los datos oficiales facilitados por las empresas y las mutuas donde su recuento --han remarcado--, también supera en 2024 las cifras del año anterior, con un total de 102 000 accidentes laborales, de los que la mitad han generado baja de más de un día.