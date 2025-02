Economía - Conflicto laboral

Las tractoradas vuelven a Vitoria y Baiona, con las mismas reivindicaciones que hace un año

Las reivindicaciones son seis: No al acuerdo de Mercosur, que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, precios justos, no a los macroproyectos fotovoltaicos, terminar con la protección integral del lobo, y no a los impuestos a hidrocarburos.

Tractores en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE Tractores en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE

EITB MEDIA

publicado: 09/02/2025 19:26 (UTC+1)

última actualización: 09/02/2025 19:26 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Nekazariek Gasteizko eta Baionako kaleetara eramango dituzte berriro duela urtebeteko aldarrikapenak

Las tractoradas vuelven mañana lunes y el martes a Vitoria-Gasteiz y Baiona. Convocadas por la Asociación Treviño y Álava por el Campo (Ataca), en la capital alavesa saldrán a las calles con las mismas reivindicaciones de hace un año. Los tractores están convocados para concentrarse mañana, en torno a las 10:00 horas, en el aparcamiento del Buesa Arena, para de ahí partir hacia el centro. El martes será a la misma hora, pero con el punto de reunión en Jundiz, en las inmediaciones de la plataforma logística de Mercadona. Las reivindicaciones son seis: No al acuerdo de Mercosur, que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, precios justos, no a los macroproyectos fotovoltaicos, terminar con la protección integral del lobo, y no a los impuestos a hidrocarburos. Las tres primeras están relacionadas con los precios bajos que cobran los agricultores, con dos amenazas directas: la primera, el acuerdo con los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), que rebaja los aranceles a los productos agrícolas de estos países. En ellos las condiciones de producción y las medidas sanitarias son inferiores a las exigidas en Europa, con lo que sus productos pueden ser mucho más baratos. La segunda, que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, para que se garanticen unos precios que cubran los costes. Además, también piden un control de la población del lobo —que actualmente por ley no se puede cazar—, ante los ataques que diezman la ganadería. Por último, se oponen a los numerosos proyectos de "macro granjas" de energía solar existentes en Álava, que, de llevarse a cabo, ocuparán tierras fértiles. Manifestación en Baiona Un grupo de agricultores ha convocado manifestaciones para este lunes, 10 de febrero, a partir de las 10:00 horas, "ocho meses después de las últimas manifestaciones en la frontera entre Gipuzkoa y Lapurdi. Por ello, se prevén alteraciones del tráfico en la autopista A-63, cerca de Baiona.

