Tubos Reunidos prevé solucionar a finales de esta semana la avería de un horno de su planta de Amurrio

Tubos Reunidos prevé solucionar a finales de esta semana la avería detectada en el horno de solera de la planta de Amurrio y que ha obligado a su apagado, de manera que unos 250 trabajadores no están pudiendo trabajar, pero se ha llegado a un acuerdo con la mayoría sindical para la recuperación parcial de las horas, según han informado fuentes de la compañía a Europa Press.

Este horno es uno de los que tiene la planta de Amurrio de Tubos Reunidos y es el horno de cabecera del tren de laminación, que la pasada semana sufrió una avería.

Al no poder solucionarse desde fuera del horno, Tubos Reunidos procedió a apagar el horno para su enfriamiento y, finalmente, este martes a la mañana se ha podido acceder al interior para encontrar el origen de la incidencia.En concreto, se ha identificado la avería en la solera (plato giratorio), que, debido a la dilatación del material, rozaba la pared del horno.Tubos Reunidos ha señalado que ya se está interviniendo para tratar de solventarlo y espera que la avería pueda estar solucionada a finales de esta semana para que, si no hay nuevas incidencias, el horno esté de nuevo en funcionamiento el próximo lunes y "el equipo trabaje con normalidad".Este apagado del horno ha provocado que alrededor de 250 trabajadores no hayan podido ir a trabajar desde el pasado domingo a la noche, pero la empresa ha explicado que, para esta semana, ha alcanzado un acuerdo con la mayoría sindical del Comité de Empresa de Amurrio que implica la recuperación parcial de las horas.