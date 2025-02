Crece la brecha entre los sueldos más altos y más bajos de las empresas, según un estudio

Según una encuesta realizada entre 100 empresas del sector privado vasco, la mayor subida de sueldos se produjo en 2024 entre los profesionales vinculados a la IA y las nuevas tecnologías. En términos generales, el estudio asegura que se ha recuperado el poder adquisitivo perdido en 2021-22.

publicado: 19/02/2025 13:45 (UTC+1)

última actualización: 19/02/2025 13:52 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Azken urtean handitu egin da EAEko soldata altuenenen eta baxuenen arteko arrakala, txosten baten arabera

Durante el último año, ha aumentado la brecha entre los sueldos más altos —puestos de dirección general, con una retribución media de 139.400 euros— y los más bajos —auxiliares administrativos, con una retribución media de hasta los 25 200 euros— de las empresas vascas. Según un estudio de de la consultora LKS Next, los salarios de los primeros crecieron un 7,6 %, mientras que los segundos bajaron un 0,9 %.

El grupo consultor y tecnológico ha presentado este miércoles en Bilbao la sexta edición de su "Guía Salarial de Euskadi 2025", que recoge datos sobre las retribuciones brutas en el último año de casi un centenar de puestos en las empresas vascas. El informe también refleja las principales características, habilidades y perfiles profesionales requeridos, y cuáles son los más demandados.

Precisamente, el estudio apunta a que los perfiles profesionales vinculados a las tecnologías de la información, la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis de datos vuelven a ser los más demandados en Euskadi. Son también sus sueldos de los que más han crecido en el último año.

Según el informe, los salarios han crecido en 2024, por segundo ejercicio consecutivo, un 3,6 %, "sensiblemente" por encima del IPC, que cerró el año en el 3,6 % en Euskadi. No obstante, se trata de un ascenso medio, y por tanto, no homogéneo. Así, existe una gran diferencia entre los puestos mejor retribuidos y los peor retribuidos, y además, la brecha entre ambos no ha hecho sino aumentar.

El informe también recoge guía las mayores preocupaciones de las empresas vascas, que citan la falta de talento o relevo generacional. Según han explicado los responsables de LKS Next, esta ausencia es achacable en parte al envejecimiento de la sociedad, aunque afirman que en ocasiones también se debe al desajuste entre estudios y perfiles demandados. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de incorporar el concepto de "la multiculturalidad en la gestión de las empresas" ante la incorporación creciente de migrantes en las organizaciones vascas.