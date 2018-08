Economía

14 de noviembre

LAB no secundará la huelga general convocada por UGT y CCOO

Redacción

31/10/2012

El sindicato no se sumará a la huelga, a pesar de que no tiene duda de que "sobran razones para convocar nuevas y más movilizaciones”.

El sindicato LAB ha anunciado este miércoles que no se sumará a la huelga general convocada por UGT y CCOO para el próximo 14 de noviembre, a pesar de que no tiene duda de que "sobran razones para convocar nuevas y más movilizaciones, huelgas generales incluidas".



El sindicato ha explicado, en un comunicado, que los trabajadores vascos se han pronunciado "en muchas ocasiones mediante la huelga y la movilización" para rechazar las políticas impulsadas por el Gobierno del PP.



En concreto, recuerda la huelga general celebrada el 26 de septiembre en Euskadi y Navarra, convocada por ELA y LAB, y que sirvió para protestar por "las decisiones adoptadas en julio que se han plasmado en los presupuestos generales del Estado".



En su opinión, los presupuestos del Estado "son el mayor ataque" a los derechos de los trabajadores que "hasta hoy hemos conocido", por lo que entiende que no se deben conformar con la respuesta dada el 26 de septiembre.



LAB ha considerado que hay una alternativa a la "reforma capitalista salvaje" que se está imponiendo, al tiempo que ha sostenido que en el País Vasco "existen recursos suficientes para apostar por un nuevo modelo económico y social que garantice una calidad de vida digna para todas las personas si se apuesta por un reparto real del trabajo y de la riqueza".