Economía

Proposición de Ley

El PSOE exige al Gobierno un acuerdo sobre la ley contra desahucios

Redacción

05/11/2012

El socialista Antonio Hernando se ha mostrado convencido que el PSOE y el Ejecutivo se sentarán a negociar la tramitación de esta ley "esta misma semana".

El PSOE está realizando este lunes una veintena de ruedas de prensa por toda España dando a conocer la proposición de Ley contra los desahucios que registraron el pasado 25 de octubre en el Congreso.

En una de esas comparecencias, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha pedido al Gobierno se alcance un acuerdo rápido sobre una futura normativa contra los desahucios, a partir de la Proposición de Ley de su partido.

El dirigente del PSOE ha señalado que la semana pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "parece que accedió a debatir" sobre su iniciativa y se mostró convencido de que "después de esta reacción" el PSOE y el Ejecutivo se sentarán a negociar la tramitación de esta ley "esta misma semana".

El texto persigue evitar el "drama" que supone para las familias afrontar un desahucio y dotar a España de una "ley de segunda oportunidad" como existen en países como Francia o Suecia, explicó Hernando.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , Fernando de Rosa, ha defendido hoy una reforma de la ley hipotecaria, tras admitir que la actual normativa está produciendo "disfunciones" por el elevado número de desahucios ordenados y el impacto social que comportan.