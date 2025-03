PSE-EE y Podemos Euskadi se exigen el uno al otro contrapropuestas para la reforma fiscal

Con el fin de encauzar las negociaciones, mañana, Itziar Gonzalo de Zuazo, Itxaso Berrojalbiz e Itziar Agirre, las tres responsables de los departamentos de Hacienda de las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente, se reunirán a las 10:30 horas en la capital donostiarra.

publicado: 05/03/2025 15:08 (UTC+1)

última actualización: 05/03/2025 15:54 (UTC+1)

El PSE-EE y Podemos Euskadi se han exigido este miércoles el uno al otro que presenten nuevas "contrapropuestas" para llegar a acordar la reforma fiscal, sin que ninguno de ellos se haya mostrado dispuesto a hacerlo.

Las direcciones de los dos partidos se han reunido hoy en la sede central del PSE-EE en Bilbao, en un encuentro que abre la ronda con el resto de partidos que ha puesto en marcha el secretario general de los socialistas, Eneko Andueza, tras su reelección el pasado mes.

Al término de la reunión, Andueza ha explicado que ha pedido a la formación morada que "reconsidere" su "portazo" al "preacuerdo" para la reforma "alcanzado entre los tres" o que les "diga cuáles son las variaciones a negociar para un acuerdo".

El líder de los socialistas vascos ha defendido que la actual propuesta de reforma fiscal es "muy beneficiosa para la inmensa mayoría" que conforman las clases media y trabajadora y permite "incrementar la recaudación" para mantener y mejorar los servicios públicos. Por ello, no se ha mostrado dispuesto a "desvirtuar" el "tronco" de la reforma que pactaron con el PNV y que fue "mejorada" con las aportaciones de Podemos durante las negociaciones.

A continuación, el coodinador general de Podemos, Richar Vaquero, tras asegurar que su formación no se ha "levantado de la mesa" y no se cierra al acuerdo, ha dicho que esperan una "contrapropuesta que mejore" la anterior oferta que las bases de Podemos consideraron "no suficiente". Ha señalado que habrá que ver "si las diputaciones han cerrado la puerta" a nuevos cambios o "están abiertas a cambios" en la fiscalidad.

Reunión de las tres diputaciones

Por su parte, esta misma semana y tras conocerse el rechazo de Podemos Euskadi a la última oferta del PNV y PSE-EE, las diputaciones se han mostrado dispuestas a hablar de nuevo con todos los partidos de la oposición sin ningún veto para buscar apoyos a la reforma fiscal.

Con el fin de encauzar las conversaciones, mañana, Itziar Gonzalo de Zuazo, Itxaso Berrojalbiz e Itziar Agirre, las tres responsables de los departamentos de Hacienda de las entidades forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente, se reunirán a las 10:30 horas en la capital donostiarra.