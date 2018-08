Economía

Plan de choque

Lara plantea un plan antipobreza a Rajoy

Redacción

07/11/2012

El coordinador federal de IU ha planteado al jefe del Gobierno un plan de choque contra el desempleo y otro para hacer frente a la pobreza, con unos 1.500 millones de euros.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha planteado este miércoles al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, un plan de choque contra el desempleo y otro para hacer frente a la pobreza, con unos 1.500 millones de euros, así como la intervención de todas las fuerzas políticas para resolver el problema de los desahucios.



Lara ha hecho esas propuestas a Rajoy en la reunión que ambos han mantenido en el Palacio de la Moncloa y que, en rueda de prensa posterior, el dirigente de IU ha asegurado que se ha desarrollado en un clima de "cordialidad y franqueza".



El líder de Izquierda Unida ha explicado que no ha acudido a la Moncloa para decirle a Rajoy "lo mal que está haciendo las políticas concretas", sino a plantearle sus propuestas ante la crisis, y que ha dicho que el presidente se ha comprometido a analizar con detenimiento.



Durante la conversación, que ha durado una hora y media, el doble del tiempo inicialmente previsto, no ha salido el tema del rescate,si bien Rajoy, según Lara, es consciente de que no se puede seguir manteniendo un déficit y una deuda "tan alta" y ha apreciado que para el presidente del Gobierno esto supone una gran preocupación.



Cayo Lara le ha dejado claro que todas sus previsiones económicas estaban siendo continuamente revisadas a la baja, la última hoy mismo con los nuevos indicadores de la Comisión Europea, que pronostican para España un déficit para 2013 de -1,4% cuando el Gobierno había cifrado la caída en un 0,5%.



Y esto se debe, ha señalado, a que las medidas de recorte y ajuste del Gobierno están "contrayendo" la economía. Así se lo hadicho a Rajoy, a quien le ha puesto como ejemplo su propia situación familiar, con dos hijos con carreras universitarias, uno en desempleo y otro a punto de marcharse al extranjero para intentar encontrar un trabajo.



"Eso no es futuro para este país", ha subrayado Lara, quien ha asegurado que ve a Rajoy consciente de la realidad, aunque muy centrado en resolver los problemas de déficit y deuda.



No se ha llevado ninguna promesa de esta reunión, pero sí el compromiso de que Rajoy estudiará sus propuestas, entre ellas un plan de choque para crear empleo, la derogación de la reforma laboral y una propuesta de convergencia en servicios sociales con la media europea.



De igual forma, ha defendido la adopción de nuevas medidas ante los desahucios y sobre todo que las iniciativas que el Gobierno adopte contra este problema incluyan a todas las fuerzas políticas y plataformas sociales, y no se limite sólo a acordarlo con el PSOE, con el que precisamente hoy ha empezado a abordar este asunto.