Economía

Hoy, primera reunión

PNV y PSE inician el traspaso de poderes

Redacción

22/11/2012

Uno de los principales temas a tratar será si los funcionarios vascos recibirán la paga extraordinaria de Navidad.

La reunión para el traspaso de poderes entre el actual Ejecutivo y el próximo que dirigirá el PNV se celebra este jueves, y, en la misma, estará sobre la mesa el abono de la paga extra de Navidad a 70.000 funcionarios, según ha anunciado este miércoles la portavoz del Gobierno Vasco en funciones, Idoia Mendia.



En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz se ha referido a este encuentro en el que también se analizarán todos los contenciosos que mantienen los ejecutivos central y autonómico.

Uno de los temas principales a tratar es el referente a la paga extraordinaria de Navidad a los 70.000 funcionarios de la Administración pública vasca.

Mendia ha subrayado que el gabinete de Patxi López tiene "el dinero y la voluntad" de pagarla y ha anunciado que este jueves "consultará" al PNV esta cuestión, a petición del partido liderado por el futuro lehendakari, Iñigo Urkullu.

No obstante, no ha dejado claro si la decisión última dependerá o no de la opinión del partido que liderará el próximo Gobierno Vasco, que está previsto que tome posesión en las últimas semanas de diciembre.

"Vamos a consultarlo con el PNV y le expondremos los informes jurídicos que tenemos. Con quien tenemos que hablarlo es con el PNV y cuando tengamos una decisión definitiva lo comunicaremos", ha dicho la portavoz.