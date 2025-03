Será noticia: Negociación en educación, aviso amarillo por lluvias y conversaciones de paz en Riad

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará eitb.eus.

publicado: 24/03/2025 07:46 (UTC+1)

última actualización: 24/03/2025 07:56 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Hezkuntzako negoziazioak, abisu horia euriagatik eta Ukrainako bake elkarrizketak

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 24 de marzo de 2025:

- Últimas horas de negociación en educación: Arranca una semana marcada por nuevas convocatorias de huelga en educación. En esta ocasión está llamado a parar el profesorado no universitario: 27 000 docentes en total. Los sindicatos (LAB, STEILAS, ELA y CC. OO.) y el Gobierno Vasco van a intentar negociar hasta el último momento, y de no alcanzarse un acuerdo, las y los profesores de la enseñanza pública no universitaria pararán los días 25, 26 y 27 de marzo, y el 1 y 2 de abril.

- Aviso amarillo por lluvias: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica. Y es que podrían acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 24 horas. Por su parte, Aemet también ha activado el aviso amarillo por lluvias en el norte de Navarra.

- Conversaciones de paz en Riad: Rusia y Estados Unidos celebran Riad (Arabia Saudí) una nueva ronda de negociaciones sobre la guerra en Ucrania después de que la delegación norteamericana se reuniera el domingo con la ucraniana para allanar el camino a un posible alto el fuego que comenzaría por preservar las infraestructuras civiles y energéticas. Si los ucranianos siguen allí, ambas delegaciones estarán en salas diferentes, de ahí que la idea de EE. UU. es efectuar conversaciones indirectas.