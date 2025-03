Jauregi anuncia nuevas medidas de apoyo a la automoción vasca

Cree el consejero que la apuesta por el vehículo eléctrico "no está funcionando" y apuesta por "nuevas fórmulas sin renunciar al objetivo 0 emisiones". "El camino es la neutralidad tecnológica", considera.

EITB MEDIA

publicado: 27/03/2025 11:24 (UTC+1)

última actualización: 27/03/2025 12:03 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Automozio-enpresentzako laguntza berriak iragarri ditu Jauregik

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha lamentado los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos a los automóviles, que considera "una vuelta de tuerca" más en su "caótica guerra comercial" y que va a "impactar" en el sector vasco de automoción.

Durante su intervención en un encuentro sobre 'Desafíos del Sector de Automoción' organizado por el clúster de automoción Acicae, en Amorebieta-Etxano, Jauregi ha valorado la importancia del sector de automoción en la economía vasca. En este marco, ha recordado que esta misma tarde se volverá a reunir al Grupo para la Defensa Industrial, y se espera anunciar nuevas medidas de apoyo.

Jauregi ha señalado que los nuevos aranceles van a impactar en el sector de la automoción, que es "una industria fundamental" para la economía vasca. En este sentido, ha destacado que Acicae representa a 300 empresas que en 2023 facturaron "una cifra histórica" que superaba los 25 000 millones de euros y suman 740 plantas productivas a nivel internacional, con más de 140 000 personas empleadas y una aportación a la I+D "muy significativa".

En palabras del consejero, "la automoción es un buen ejemplo de lo que representa la industria para nuestro país: genera bienestar, progreso, riqueza y puestos de trabajo de calidad". Por ello, ha subrayado que, ante el "panorama de incertidumbre global, nuestra apuesta es por más industria, mejor industria y menos emisiones".

"Neutralidad tecnológica"

Por lo que respecta al sector de la automoción, ha apuntado que afronta "retos importantes", el principal de ellos el de la descarbonización, "con un compromiso ambicioso en este sentido en el horizonte". "Hasta ahora, la apuesta europea ha sido el vehículo eléctrico, pero no está funcionando. La gente no es que no esté apostando por el eléctrico al comprar un coche nuevo, es que está apostando por uno de segunda mano. Y un parque móvil con coches antiguos no contribuye a la descarbonización".

Por ello, ha incidido en que es preciso "ser capaces de ofrecer nuevas fórmulas sin renunciar a nuestro objetivo de cero emisiones", para el que "el camino es la neutralidad tecnológica". Así, ha abogado por "una combinación de tecnología que va desde la mejora de combustión, la hibridación, o el vehículo eléctrico, hasta la incorporación del hidrógeno o los combustibles renovables, entre otros".