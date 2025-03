El Gobierno Vasco anuncia una ayuda de hasta 3500 euros por sustitución de vehículo

El consejero de Industria ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para la compra de vehículos. Así, el programa contará con una inversión inicial de 5 millones de euros con el que se pretenden sustituir unos 2000 coches y furgonetas. Las ayudas se podrán pedir a partir del próximo martes.

publicado: 27/03/2025 17:32 (UTC+1)

última actualización: 27/03/2025 18:44 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Ibilgailua ordezkatzeko 3.500 eurora arteko dirulaguntza iragarri du Eusko Jaurlaritzak

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para la compra de vehículos. Así, el programa contará con una inversión inicial de 5 millones de euros con el que se pretenden sustituir unos 2000 coches y furgonetas. La ayuda será de hasta 3500 euros por sustitución de vehículo.

Las ayudas se podrán pedir a partir del próximo martes 1 de abril, y se tramitarán a través de la página web del Ente Vasco de la Energía (EVE).

Concretamente, el Gobierno Vasco ha presentado en el marco del Grupo para la Defensa Industrial un nuevo programa de ayudas para la compra de 'Vehículos de Menos Emisiones', que se canalizará a través del Ente Vasco de la Energía.

Jauregi ha destacado que "debemos de ser capaces de ayudar a la ciudadanía a acceder a vehículos nuevos que supongan generar menos emisiones, a la vez que apoyamos al sector de la automoción".

"Hasta ahora, la apuesta europea ha sido el vehículo eléctrico, pero su despliegue no está funcionando como se esperaba. La gente está apostando por un coche de segunda mano y no por uno eléctrico. Y un parque móvil con coches antiguos no contribuye a la descarbonización", ha añadido.

Mikel Jauregi: ''Queremos animar a la gente a que sustituyan sus coches más contaminantes'' Mikel Jauregi: ''Queremos animar a la gente a que sustituyan sus coches más contaminantes'' 1:51

Según ha detallado el Departamento de Industria en una nota, el programa otorgará ayudas de hasta 3500 euros para sustituir el vehículo actual por uno nuevo con emisiones inferiores a 125 g/km para turismos y 150 g/km para furgonetas, siendo obligatorio achatarrar el vehículo viejo. Se estima que la reducción media de emisiones de CO2 por sustitución de coche (turismo) será superior al 30 %.

La sustitución de estos vehículos evitará emisiones cercanas a las 24 000 toneladas de CO2 en 10 años de su vida útil, lo que equivale a tantas emisiones de dióxido de carbono como las producidas por 16 000 hogares vascos.

El Gobierno Vasco dice continuar apostando por la electrificación como principal vía de descarbonizar el transporte de carretera, pero con esta nueva ayuda "da un paso para acompañar a las familias que aún no están decididas a dar el salto al vehículo eléctrico".

Acceso al programa de ayudas

-Podrán acceder a esta subvención los vehículos turismo o furgonetas de estas características: eléctricos puros e híbridos enchufables, de autonomía extendida, GLP (gases licuados del petróleo), gas natural, gasolina o gasóleo, con emisiones de CO2 inferiores a 125 g/km para los coches, y de 150 g/km para las furgonetas que se adquieran a partir del 1 de abril.

-El precio máximo del nuevo vehículo, con carácter general, no podrá ser superior a los 40 000 euros para los turismos y 75 000 euros para los turismos de hidrógeno.

-Las ayudas se aplicarán a aquellas adquisiciones realizadas a partir del 1 de abril, siempre y cuando la compra esté realizada y pagada en su integridad a partir de esa fecha.

El consejero de Industria había lamentado esta mañana los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos a los automóviles, que considera "una vuelta de tuerca" más en su "caótica guerra comercial" y que va a "impactar" en el sector vasco de automoción.

Precisamente hoy, la planta de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz ha anunciado que producirá este año 122 634 unidades, 2000 menos que en la planificación previa, que ya había sido revisada a la baja. Este descenso en las previsiones ha sido anunciado este jueves a la plantilla por la dirección de planta de Mercedes Benz en la capital alavesa, según han confirmado fuentes sindicales.