ELA y LAB piden a Pradales que exija a Confebask negociar y acordar un SMI propio

Agencias | EITB Media

publicado: 02/04/2025 20:14 (UTC+2)

última actualización: 02/04/2025 20:47 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: EAEn gutxieneko soldata negoziatzeko eta adosteko Confebask presionatzea eskatu diote ELAk eta LABek Pradalesi

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, se han reunido con el lehendakari, Imanol Pradales, al que han pedido que exija a la patronal que negocie y acuerde un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

La reunión, celebrada en el palacio de Ajuria Enea, sucede a la mantenida el martes por Pradales con la patronal Confebask, mientras que el jueves hará otra con Comisiones Obreras.

El lehendakari llamó hace un mes a patronal y sindicatos a sentarse a la mesa y alcanzar acuerdos sobre los temas que les atañen y en los que discrepan, como un salario mínimo vasco, el absentismo o la salud laboral.

Al acabar el encuentro, los líderes de ELA y LAB han recordado que tras la negativa de Confebask a acordar el salario mínimo mediante un acuerdo interprofesional, dichas centrales, junto con ESK, Steilas, Etxalde e Hiru, solicitaron al lehendakari Pradales una reunión para tratar este asunto.

Los líderes de ELA y LAB han explicado que le han planteado una propuesta para conseguir un salario mínimo de 1500 euros, que beneficiaría a 140 000 trabajadores y sobre todo trabajadoras, de sectores como hostelería, telemarketing o residencias.

Para Lakuntza, "no se puede vivir en condiciones dignas en Euskadi con los 1184 euros del salario mínimo español" y las excusas de la patronal para no negociarlo "no tienen consistencia. El verdadero motivo es la estrategia de la patronal para hacer negocio y seguir haciéndolo con salarios bajos".

Por ello, han exigido al lehendakari "mayor implicación para exigir a Confebask que se siente, y no solo que se siente, sino que acuerde el salario mínimo".

También le han expresado a Pradales que no se puede mantener una equidistancia en este tema: "O se está a favor o no, no vale con un mero emplazamiento al diálogo".

Encuentro en Ajuria Enea. Foto: EFE

Iniciativa legislativa popular

Además, los sindicatos van a plantear el salario mínimo a través de una iniciativa legislativa popular, para la que van a recoger firmas, y posteriormente será presentada en el Parlamento. También han pedido al lehendakari que "se moje" y que cuando se presente vote a favor de esta.

Garbiñe Aranburu ha mantenido un discurso similar de exigencia al lehendakari de que apoye la ILP y que impulse de manera proactiva la negociación.

Absentismo

Aranburu también se ha referido a la petición de la patronal de que se negocie el absentismo. Para la líder de LAB, "no es acertado ligar el debate del salario mínimo con el absentismo. Para avanzar en unos derechos no hay que retroceder en otros".

Según Aranburu, en Euskadi no existe el problema del absentismo, sino que "lo está sobredimensionando Confebask para justificar el recorte de derechos".

Respecto a lo que les ha comentado el lehendakari, Lakuntza ha admitido que no han escuchado aquello que les gustaría, y ha insistido en que "hay una equidistancia" que no van a dar por buena.

En el mismo sentido, Aranburu ha dicho que salen "con la idea de tener que seguir insistiendo", a la vez que ha pedido también más audacia y valentía al Gobierno Vasco.