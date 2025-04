Barakaldo, primer municipio de Bizkaia declarado zona tensionada

Con esta medida, la localidad fabril limitará el precio del alquiler durante los próximos tres años. Se trata de la primera gran ciudad vasca en ser declarada zona tensionada.

publicado: 07/04/2025 11:54 (UTC+2)

última actualización: 07/04/2025 11:54 (UTC+2)

Barakaldo se ha convertido oficialmente en el primer municipio de Bizkaia y el cuarto de Euskadi en ser declarado zona tensionada de vivienda, según la Ley estatal de Vivienda de 2023. La medida, que estará en vigor durante tres años, busca contener los precios del alquiler, que ya superan los 769 euros de media, y mejorar el acceso a la vivienda en una ciudad donde las familias destinan un 32,8% de sus ingresos al pago del alquiler y gastos básicos.

En esta primera fase, la limitación afectará a pequeños propietarios con menos de cinco inmuebles, quienes deberán ajustar sus precios al índice de referencia mensual del INE. Sin embargo, la normativa aún no podrá aplicarse de forma completa a los grandes tenedores, ya que Euskadi no dispone del índice autonómico necesario para limitar sus precios, una herramienta que no se prevé operativa en Bizkaia hasta verano.

Además del control del alquiler, la declaración obliga al Ayuntamiento de Barakaldo a desarrollar un plan de acción que contemple, entre otras medidas, la construcción de 600 viviendas protegidas y la movilización de hasta 1.800 pisos vacíos a través del programa Bizigune.

Barakaldo es la primera localidad vizcaína, y también primera gran ciudad en ser declarada zona tensionada.

En el caso de Barakaldo, toda su extensión pasará a ser zona de vivienda tensionada. A partir de ahora, los nuevos contratos de alquiler de vivienda no podrán superar el precio máximo de referencia que se fije en función de la tipología de cada inmueble.

En Barakaldo el coste medio del alquiler de una vivienda además de los gastos básicos supone casi el 33 % de la renta de los habitantes de Barakaldo, cerca de tres puntos por encima del límite para que una localidad sea considerada zona tensionada. En los últimos cinco años el precio de los inmuebles en propiedad y el alquiler ha subido en este municipio un 3 %.