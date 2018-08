Economía

Central nuclear

EL CSN no contempla otro suceso que el cese de Garoña

Redacción

29/11/2012

El proceso para el cese de actividad será determinado por tres resoluciones administrativas: la declaración de cese de explotación, la autorización de desmantelamiento y la declaración de clausura.

La presidenta del Consejo de SeguridadNuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, ha afirmado este jueves en el Congresode los Diputados que no contempla "ningún supuesto más que el delcese de explotación de la central nuclear de Garoña" (Burgos).



Así lo ha manifestado casi al final de su comparecencia en laComisión de Industria y Energía a preguntas de los grupos sobresupuestas negociaciones entre el Gobierno y la industria para queGaroña no se cierre.Ha añadido que los otros supuestos no se los plantea porquetrabaja con la ley y la orden ministerial vigente que dice que el 6de julio de 2013 Garoña cesará de producir energía eléctrica.Ha señalado que la incertidumbre "es fatal" y ha añadido que enGaroña no se han hecho reformas para poder continuar hasta 2019 ysolo se han cumplido las condiciones para llegar hasta el 2013.



El proceso para el cese de la actividad



El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) trabaja "en estos momentos" en la revisión de la documentación entregada por la nuclear de Garoña (Burgos) para el cese de su explotación.



El proceso para el cese de actividad de la central será determinado previo informe del CSN por tres resoluciones administrativas: la declaración de cese de explotación, la autorización de desmantelamiento y la declaración de clausura.



"En estos momentos, el CSN trabaja en la revisión de la documentación entregada por Garoña para el cese de explotación" y antes de la fecha de parada remitirá al Ministerio de Industria los límites y condiciones asociados a la declaración del cese.



La siguiente fase, con la central parada



La siguiente fase, ha apuntado, se producirá ya con la central parada, después del 6 de julio de 2013 -ha dicho-, y requiere una serie de actuaciones hasta declarar la autorización de desmantelamientos.



Martínez Ten ha añadido que tienen mucha experiencia porque ya han hecho dos desmantelamientos, el de Vandellós I y el de Zorita, y ha añadido que, en todo caso, Garoña deberá elaborar un estudio definitivo del estado actual, instalación, emplazamiento y zona de influencia.



También ha indicado que es importante que antes de la declaración de desmantelamiento haya que quitar el combustible del reactor y de la piscina, ya que no se puede empezar el desmantelamiento con ese combustible.



El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó el mes pasado solicitar la comparecencia en el Congreso de los Diputados de su presidenta del organismo para informar sobre los resultados de las pruebas de resistencia efectuadas en las centrales nucleares españolas.