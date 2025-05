Educación convoca para el jueves la mesa de negociación y anuncia una nueva propuesta

Entre las medidas que incluirá la nueva propuesta, la consejera Pedrosa ha destacado "la bajada de ratios", "el incremento de docentes" y "propuesta retributiva razonable". "Vamos a atornillarnos a la silla de negociación hasta alcanzar un acuerdo serio", ha dicho.

24 horas después del registro de otras cinco jornadas de huelga (12-16 de mayo) en la enseñanza pública de la CAV por parte de Steilas, LAB, ELA y CCOO, la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha convocado la mesa de negociación sectorial para el próximo jueves, 8 de mayo, donde presentará una nueva propuesta a los sindicatos.

En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, Pedrosa ha subrayado que la prioridad del departamento es "alcanzar un acuerdo cuanto antes", para lo que ha añadido que Educación está haciendo "todo lo que está en su mano". "Un acuerdo razonable que responda a las necesidades reales de los centros educativos y que contribuya a mejorar los resultados del alumnado de la escuela pública vasca", ha matizado.

Según ha dicho, la nueva propuesta que pondrán sobre la mesa incluye, entre otros, "la bajada de ratios en la etapa de Primaria hasta 22 alumnos por aula, para atender mejor al alumnado" y el "incremento de docentes en todos los centros para responder al alumnado recién llegado" y "atender mejor a las necesidades educativas especiales".

Asimismo, la propuesta contempla una "propuesta retributiva razonable" para los docentes con "un reconocimiento expreso al profesorado que trabaja en los contextos más exigentes o complejos" y el "refuerzo de la dotación de mentores para proyectos lingüísticos, con el fin de contribuir a mejorar las competencias lingüísticas del alumnado".

Estas medidas, ha añadido Pedrosa, "ayudarán a garantizar una mejor atención al alumnado y mejorar los resultados".

Tras afirmar que "es eso lo que nos piden los centros y lo que nos transmiten las direcciones", ha insistido en que no se levantarán de la mesa hasta alcanzar un acuerdo. "Vamos a atornillarnos a la silla de negociación hasta alcanzar un acuerdo serio, pero con una visión de futuro para el sistema público vasco. Si no se alcanza un acuerdo no será por falta de compromiso y determinación de este Gobierno", ha concluido.

Reivindicaciones del profesorado

Las centrales sindicales vienen denunciando que los docentes públicos llevan 15 años sin actualizar el acuerdo laboral y reclaman, entre otras reivindicaciones, que se alivien las cargas laborales, que se establezca un plan adecuado para rejuvenecer las plantillas, consolidar y garantizar el empleo público y que puedan "recuperar el poder adquisitivo".

Junto a ello, insisten en la necesidad de proponer medidas para garantizar tanto la salud laboral como el euskera y la coeducación.