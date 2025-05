Los hinchas ingleses ya buscan hotel en Vitoria, Donostia y Santander para acudir a la final de Bilbao

Los hoteles de la capital vizcaína rondan el 97 % de ocupación para el 21 de mayo, porcentaje que se repite en Vitoria, y en Donostia es del 94 %. Con las entradas de la final agotadas, la reventa se sitúa ya entre los 1000 y 4000 euros.

publicado: 12/05/2025 17:06 (UTC+2)

última actualización: 12/05/2025 17:21 (UTC+2)

Quedan nueve días para que Bilbao acoja la final de la Europa League y se siguen ultimando los detalles del dispositivo de seguridad. Se trata de un evento va a congregar un gran número de personas por lo que su efecto se deja notar también en Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Santander. Llegarán 30 000 británicos con entrada, pero se espera que lleguen muchos más sin ella. Con las entradas agotadas, la reventa se sitúa ya entre los 1000 y 4000 euros.

Las páginas web del Reino Unido ya lo dejan claro y a falta de nueve días para la final de la Europa League los hoteles de la capital vizcaína están casi completos, y la escasa oferta es muy cara. La ocupación hotelera en Bilbao para el 21 de mayo es del 97 % y las pocas habitaciones que se ofertan para esas fechas rondan los 1200 euros la noche.

No obstante, Joseba Goirigoilzarri, representante de 'Destino Bilbao', considera que "los precios de los hoteles y apartamentos han subido, pero dentro de la normalidad". "Las tarifas que estamos viendo hoy en Booking.com no es lo válido, es decir, no son esos precios a los que se ha vendido la ciudad, ni muchísimo menos", ha asegurado. "La gente no paga lo que sea, la gente no es tonta, sabe lo que paga, por lo que paga y cómo lo paga", ha agregado.

Así las cosas, San Sebastián, Vitoria y Santander son las opciones que se les ofrecen a los hinchas ingleses. Sin embargo, los establecimientos hoteleros de la capital alavesa rozan también el 97 % de ocupación para esas fechas, y los de la capital guipuzcoana el 94 %.

Por otro lado, las agencias de viaje preparan vuelos chárter que puedan traer a los miles de aficionados del Manchester United y del Tottenham Hotspur. Varios autobuses los recogerán en los aeropuertos de Bilbao, Donostia, Vitoria y Santander para después llevarlos a su correspondiente fan zone, en Amezola o parque Etxebarria.