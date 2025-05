La hostelería vizcaína tilda de "artificial y desinformada" la polémica por los precios hoteleros en Bilbao

El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha dicho que "más allá del coste de una o dos habitaciones, lo interesante es ver el precio medio del total", que según mantiene, se sitúa en unos 400 euros en un hotel de cuatro estrellas en la capital vizcaína.

publicado: 16/05/2025 11:58 (UTC+2)

última actualización: 16/05/2025 12:33 (UTC+2)

El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha afirmado que la polémica por los altos precios de los hoteles en Bilbao cara a la final de la Liga Europa de fútbol entre el Manchester United y el Tottenham es "artificial y desinformada".

"No es cierto lo que se está diciendo" sobre el incremento de los importes, ha enfatizado, a la vez que ha instado a llevar a cabo "una investigación periodística que profundice más que el hecho de entrar en una web y ver el precio de determinadas habitaciones".

Según ha dicho, "más allá del coste de una o dos habitaciones, lo interesante es ver el precio medio del total", que según ha mantenido, se sitúa en unos 400 euros en un hotel de 4 estrellas en la capital vizcaína.

"Eso indica que hay tarifas más altas y más bajas, pero ese precio medio no está fuera del mercado, ni siquiera se puede decir que es caro comparado con otras ciudades que han albergado este evento u otro parecido".

Respecto al nivel de ocupación de los hoteles en Bilbao en los días cercanos al partido ha señalado que es del 100 %, aunque ha recordado que la capital vizcaína dispone de 5.000 camas regladas en hoteles, y se prevé que puedan llegar unos 80.000 aficionados ingleses.

Ha indicado que tienen constancia de que "una parte importante de esas personas", cuya cifra desconoce en este momento, se han desplazado para pernoctar a otros municipios vizcaínos o alaveses y guipuzcoanos.

En estos datos no ha incluido los pisos y habitaciones turísticas porque "esa estadística no está clara; no se controla si en una vivienda entran cuatro o diez personas; es un agujero negro que algún día tendrán que controlar".

En relación a los restaurantes y bares, Sánchez ha asegurado que se prevén días "de actividad y consumos muy, muy altos", y en los relativo a los precios de este sector ha asegurado que desde la asociación o cualquier otra instancia "no se pueden indicar ni articular".

"Los precios y el mercado son libres, y no se puede hacer concertación", ha puntualizado.