Bridgestone Basauri recoge 234 peticiones de bajas voluntarias, aunque no todas serán aceptadas

Los trabajadores que se acojan a bajas voluntarias recibirán, además de una indemnización de 45 días por año trabajado sin límite de mensualidades, otros 30.000 euros.

publicado: 28/05/2025 07:27 (UTC+2)

última actualización: 28/05/2025 07:26 (UTC+2)

Bridgestone Basauri ha recogido un total de 234 peticiones de trabajadores para acogerse a bajas voluntarias, lo que supone dos más de las 232 bajas contempladas en el ERE que se aplicará en la planta vizcaína a partir del próximo mes. No obstante, varias de estas peticiones serán rechazadas, al tratarse de puestos de fábrica en los que "no sobra gente", según han informado fuentes sindicales.

Según los datos que manejan los sindicatos, los trabajadores que están en la franja de edad para acogerse a prejubilaciones serían unos cien en Basauri. Por su parte, los trabajadores que se acojan a bajas voluntarias recibirán, además de una indemnización de 45 días por año trabajado sin límite de mensualidades, otros 30.000 euros.

Las mismas fuentes han indicado que casi todos los que cumplen las condiciones para acogerse a prejubilaciones en Basauri, lo han solicitado y se prejubilarán. Sin embargo, hay varias peticiones de bajas de trabajadores de puestos en los que "no sobra gente, y es muy probable que no les acepten la solicitud".

"En producción hay departamentos en los que no hay tantos voluntarios como la gente que tiene que salir", han precisado, para señalar que esto supondrá que habrá despidos forzosos en el marco del ERE, al tiempo que han apuntado que hay personal de mantenimiento que ha pedido salir, pero en esta sección no se va a poder dar la baja a todos, "porque si no, te quedas sin personal para reparar las máquinas o arrancar la fábrica".

Según han manifestado, "de esos 234 que han pedido salir, va a haber gente que le van a denegar porque están en puestos que no estaban afectados por el ERE, que no tenía que salir nadie, y la empresa ha dejado redactado que, si son puestos no afectados por el ERE, la empresa valorará si aceptar las solicitudes o no".

Empresa y sindicatos se reunirán el próximo día 2, fecha en la que se conocerá a cuánta gente le aceptan y a cuánta no la baja incentivada. La fecha de salida de los trabajadores afectados por el ERE es el 30 de junio, pero a partir del día 23 ya no acudirán a trabajar, ya que se les darán las vacaciones a que tengan derecho.