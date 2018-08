Economía

Conflicto por la paga extra

Mendia: 'El Gobierno central recurre hasta las meras intenciones'

Redacción

06/12/2012

Ante la decisión del Gobierno de Rajoy de presentar un conflicto de competencias, la portavoz del Gobierno Vasco en funciones asegura que "no hay ningún acto administrativo que recurrir".

La portavoz del Gobierno Vasco en funciones, Idoia Mendia, ha afirmado que el Gobierno central "supera los límites conocidos" al plantear un conflicto de competencias "preventivo" ante la intención del Ejecutivo autónomo de abonar la paga extra de Navidad a los funcionarios. "Recurre hasta las meras intenciones. No hemos tomado ningún acuerdo y por tanto no hay ningún acto administrativo que recurrir", ha indicado.

Mendia ha asegurado que mantienen su intención de abonar esa paga extra, ya que ha indicado que no pueden "hacer otra cosa" que aplicar la ley vigente, según los informes jurídicos elaborados.

La portavoz del Gobierno Vasco ha denunciado que se utilice "la amenaza el chantaje" y ha indicado que, con la decisión adoptada este pasado miércoles, el Ejecutivo de Rajoy "ha superado los límites conocidos".

"Ha descubierto el conflicto de competencias preventivo parece que no soporta que le lleven la contraria y recurre hasta las meras intenciones. No hemos tomado ningún acuerdo y por tanto, no hay ningún acto administrativo que recurrir", ha indicado.

'Firma voluntad' de pagar

Por su parte, la consejera Isabel Celaá ha señalado que no sabe qué va a recurrir el Ejecutivo del PP, ya que por ahora el Gobierno Vasco en funciones tan solo ha expresado su voluntad de abonar la extra de Navidad a sus 67.000 funcionarios. "Se recurren normas, pero no la voluntad, que es lo que hemos expresado", ha señalado.

No obstante, ha afirmado que la decisión del Gobierno central no cambia las cosas para el Ejecutivo de Vitoria, por entender que tiene respaldo legal para llevar a cabo la medida anunciada. "Seguimos con la firme voluntad de hacer efectiva la paga a los funcionarios. Nuestra legislación lo avala", ha añadido la consejera socialista.