Los partidos se solidarizan con la plantilla de BSH y piden medidas en el sector industrial

UPN ha acusado a Chivite de no dar soluciones, el PSN afirma que no ha terminado el proceso, y EH Bildu le ha pedido que insista en ese camino.

agencias | eitb media

publicado: 09/06/2025 14:54 (UTC+2)

última actualización: 09/06/2025 14:57 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Alderdiek elkartasuna helarazi diete BSHko langileei, eta neurriak eskatu dituzte industria sektorean

Los representantes de UPN, PSN y EH Bildu se han solidarizado este lunes con los trabajadores de BSH, tras conocer el anuncio de que la empresa seguirá adelante con el cierre de la planta de Esquíroz.

Tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que es "la peor noticia que podíamos tener" y ha mostrado su apoyo a la plantilla, pidiendo al Gobierno que se les recoloque y que se busque una salida.

"Es momento de reindustrializar Navarra, que pasemos de las palabras a los hechos. Que se tomen decisiones para cambiar la tendencia. Chivite está demostrando que no tiene solvencia política ni empaque para defender los intereses de los trabajadores. Más allá de manifestarse, que aporte soluciones. ¿Vamos a hacer algo más que rechazar? ¿Con eso vale? Uno es presidente para evitar cierres como este", ha declarado.

Cierre de BSH en Esquíroz ''Tenemos que ser firmes y mantenernos unidos para que las acciones fructifiquen'' Cierre de BSH en Esquíroz ''Tenemos que ser firmes y mantenernos unidos para que las acciones fructifiquen'' 0:26

El portavoz de PSN, Ramón Alzórriz, también ha mostrado su "solidaridad con los trabajadores de BSH" y ha coincidido con la presidenta en que "es un error mayúsculo la comunicación que han tenido con los trabajadores".

Aun así, ha confirmado que "el Gobierno no ha terminado su trabajo", ya que sigue trabajando con "empresas que han venido a visitar la planta". "Vemos que a la dirección no le importan las familias. A nosotros sí nos importan, vamos a seguir trabajando. La labor del Gobierno no ha terminado", ha reiterado.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha dicho que es "inadmisible que BSH, empresa con beneficios, deje en la calle a cientos de trabajadores. Un absoluto desprecio hacia ellos y hacia nuestro territorio". Por ello, han exigido al Gobierno que "siga trabajando por una alternativa para la plantilla y la actividad industrial de Eskirotz y Nafarroa".