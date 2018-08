Fagor

Concurso de acreedores

Marcha multitudinaria en Basauri a favor del empleo en Edesa-Fagor

14/11/2013

A los empleados de Edesa, vestidos con camisetas azules, se han unido los de Fagor Electrodomésticos, vestidos de rojo, y los de las empresas Incasa (Mungia) y Grumal (Azpeitia). Reclaman implicación.

Unas 1.300 personas han participado este jueves en la manifestación que ha recorrido las calles de Basauri (Bizkaia) en favor del empleo en Edesa - Fagor . La marcha ha sido convocada por los trabajadores de la planta de Basauri, que, al igual que Fagor Electromésticos, también entrará en concurso de acreedores.

Al término de la manifestación, los empleados de Edesa y de Fagor Electrodomésticos han reclamado a la dirección de la cooperativa, a la Corporación Mondragón (MCC) y las instituciones públicas que se impliquen en una solución para reflotar la actividad de la empresa y mantener sus empleos.

A los empleados de Edesa, vestidos con camisetas azules, se han unido los de Fagor Electrodomésticos, que llegaban desde Arrasate poco antes de las cinco y media de la tarde, en dos autobuses. Los trabajadores de Fagor han acudido a la marcha ataviados con camisetas rojas en las que podía leerse el lema "En defensa de nuestros empleos-Gure enpleguen defentsa", el mismo mensaje que exhiben en sus camisetas de color azul, desde el inicio de su encierro, los operarios de Edesa.

También han participado en la manifestación operarios de otras empresas, como Incasa, en Mungia (Bizkaia) que también ha presentado concurso de acreedores arrastrada por Fagor, y Grumal, de Azpeitia (Gipuzkoa), al borde igualmente de la quiebra también arrastrada por su dependencia.

A las 18:00 horas, ha arrancado la marcha, en medio de un fuerte estruendo de silbatos y pitidos para expresar el malestar por la decisión del Consejo de Fagor de incluir a Edesa en el concurso de acreedores.

(Trabajadores de Fagor Electrodomésticos, vestidos con camisetas rojas)

En la pancarta que ha abierto la manifestación se podía leer "Gure lanpostuen defentsan" ("En defensa de nuestros empleos").

Los participantes han coreado gritos como "Fagor, unido, jamás será vencido" o "Treviño escucha, seguimos en la lucha", ''No se quiere, sí se puede", "Por el empleo, ni un paso atrás", "No es un concurso, es un engaño" o "Donde está, no se ve, a la puta MCC".

También se han podido oír consignas contra la falta de "paraguas" de Mondragón Cooperativa, y varias personas han portado carteles con frases como "Corporación Mondragón, ¿sabéis lo que significa la palabra cooperativismo?".



La plataforma Ordaindu también ha desplegado una pancarta con el lema "¿Dónde está nuestro dinero?".

(Pancarta de Ordaindu)

La marcha, que ha discurrido bajo la lluvia durante buena parte de su trazado, ha pasado por la oficina de Laboral Kutxa, que también forma parte del grupo Mondragón, donde han hecho una sentada y han colocado numerosas pegatinas de Edesa y Fagor.

Tras pasar por el Ayuntamiento de Basauri, la manifestación ha concluido en la Plaza Benta, donde los participantes han dado lectura a un comunicado en el que han reclamado a las instituciones públicas, a Fagor y al grupo Mondragón que busquen una solución para la cooperativa.

"Necesitamos un proyecto industrial consensuado que solucione el empleo de los socios, de todas las personas que se verían afectadas y que redunde en el mantenimiento del tejido industrial de la zona y en el país", ha indicado Teresa Pérez, en nombre de los socios trabajadores de Edesa-Fagor.

Tras recordar que Edesa-Fagor lleva décadas enraizada en la comarca y apostando por el empleo "de aquí, aportando riqueza social al entorno y contribuyendo al desarrollo cultural, lingüístico y económico, con un modelo de participación cooperativo y alternativo al convencional", han destacado que han superado "tres riadas, dos incendios y una reconversión".

"Con la implicación de todos, también lo lograremos con el concurso de acreedores y lo haremos porque aún tenemos fuerzas para luchar por lo que creemos", ha concluido.