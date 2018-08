Fagor

Crisis en Fagor

El Grupo Mondragón ha recolocado a 980 socios de Fagor y Edesa

Redacción

16/05/2014

El Grupo Mondragón ha podido recolocar hasta ahora a 980 trabajadores de Fagor Electrodomésticos y su filial Edesa, de los cerca de 2.000 empleados afectados tras la entrada en concurso de acreedores de ambas compañías.



El presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi (Erkide), Javier Goienetxea, ha informado de las recolocaciones en una rueda de prensa en Bilbao en la que ha hecho balance de la actividad de esta entidad el pasado año.



Junto al cerca de un millar de socios de Fagor y Edesa que han conseguido otro puesto de trabajo en el grupo, 255 han logrado acogerse a prejubilaciones y otras medidas indemnizatorias.



Goienetxea ha afirmado que la evolución es positiva y que el objetivo es intentar conseguir una salida para la mayoría de los empleados afectados por la liquidación de Fagor Electrodomésticos.



"Cada mes que pasa, el dato es más positivo. Esperamos que en un tiempo razonable podamos paliar el cierre de Fagor. La idea de Mondragón es que en tres o cuatro años esté generando empleo neto, cifra anterior a la crisis y al cierre de Fagor. Que se recuperen los empleos y más, que se siga creciendo", ha confiado.



En 2013, se crearon 24 nuevas cooperativas en Euskadi, pero perdieron su puesto de trabajo unos 3.000 socios, en su mayoría, de Fagor y Edesa, que acapararon las dos terceras partes.



Con vistas a este ejercicio, el presidente de Erkide ha afirmado que la previsión es que se creen 500 nuevos empleos mediante nuevas cooperativas, con "aumento de jornada laboral y reducción de sueldo".



De enero a abril, se han creado 44 nuevas cooperativas, ha apuntado el responsable de Erkide.



Sin embargo, ha advertido de que la recuperación es aún incierta: "En cuanto a trabajo asociado, las ventas estaría un poco por debajo de lo previsto y en cifras similares a las del año pasado. Está claro que no vemos muchos brotes verdes de los que se hablan por ahí".



"Por sectores la situación es distinta, pero no lo percibimos mucho. La cosa no está cayendo, pero está estable, tampoco para muchas alegrías", ha confesado.