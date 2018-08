Fagor

Deuda de Fagor

Gipuzkoa ve 'casi imposible' recuperar los 25 millones que debe Fagor

01/10/2014

En total, Fagor Electrodomésticos tiene una deuda de 1.027 millones, de los cuales 25 le corresponderían a la Institución foral, que "tendrá que ponerse a la cola en la lista de acreedores".

La Diputación de Gipuzkoa ha reconocido hoy que parece "casi imposible" recuperar los 25 millones de euros que le adeuda Fagor Electrodomésticos.



Los diputados forales de Hacienda e Innovación, Helena Franco y Jon Peli Uriguen, quienes han comparecido ante las Juntas Generales, a petición del PSE-EE, para informar sobre el concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos, han desvelado que en los "próximos días" la Diputación de Gipuzkoa se reunirá con los responsables de Cata.



Helena Franco ha explicado que el total de la deuda de Fagor Electrodomésticos alcanza los 1.027 millones de euros, de los cuales el 2,4 %, es decir, 25 millones son los que corresponden a la institución foral, que tendrá que ponerse a la cola en la lista de acreedores de la cooperativa dentro de la clasificación establecida en el proceso concursal.



Respecto a las posibilidades de recuperar para las arcas forales esta cantidad, Franco ha indicado que técnicos y expertos en concursos que hay dentro de la Diputación coinciden en que "suele ser muy difícil recuperar totalmente la deuda, casi imposible" pese a lo cual se intentará ingresar "lo más posible".



No obstante, Franco ha querido dejar claro que el objetivo no es sólo cobrar la deuda ya que, a su juicio, es "primordial" que se cumplan los compromisos en cuanto al empleo y la continuidad de estas plantas expresados por el Grupo CNA, nuevo dueño de Fagor Electrodomésticos.



También ha asegurado que el departamento de Hacienda no dará un "trato distinto" a Fagor Electrodomésticos porque las "reglas del juego" son las mismas para todos.