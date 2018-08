Gente Famosa

"Me encantaría convertir mi canal de YouTube en mi oficio"

Amaia Akordagoitia

19/10/2010

Isabel Llano es ingeniera informática, pero se ha convertido en una gurú del maquillaje en Internet. Su canal Isasaweis de YouTube es, por ahora, el segundo más visitado.

Isabel Llano es más conocida como Isasaweis en Internet. Esta ingeniera informática es la autora del canal que va en camino de convertirse en el más visto de YouTube. Llano sube vídeos grabados con su cámara web y en los que explica sus trucos de maquillaje y sus mejores recetas. De este modo, su rincón de belleza y cocina es ahora el segundo en el ranking, pero todo apunta a que gracias a la dedicación y vocación de esta asturiana llegar a ser el primero no será una tarea difícil. Isasaweis también está en Twitter, Facebook y Flickr. Además, en pocos días Isasaweis también tendrá su propia página web.

¿Cómo surge la idea de crear el canal?

Empecé en noviembre del año pasado. La verdad es que en EE. UU. ya había bastantes chicas que tenían este tipo de proyectos y abrí una cuenta en YouTube para poder comentar en sus canales. Sin embargo, ya que estaba, me animé a subir un vídeo, uno en el que explico cómo hacerse un moño con unos calcetines, al ver el éxito que consiguió decidí continuar. La verdad es que al principio estaba muy cohibida, pero luego te acostumbras y me sorprende lo tranquila que estoy cuando me tienen que hacer una entrevista. Además, soy profesora y creo que el hecho de estar delante de los alumnos me ha dado muchas tablas.

¿Cuál es el balance que haces de este medio año?

Estoy encantada y muy sorprendida. La verdad es que a mí me encanta preparar los vídeos, me lo paso genial. Además, la gente es súper agradecida.

¿Cómo compatibilizas tu vida diaria con tu actividad en el canal?

Estaba estudiando para presentarme a unas oposiciones y la verdad es que mi en mi profesión cada vez salen menos plazas. Después del éxito que ha tenido el canal, me han llegado varias ofertas de trabajo, pero no me han interesado, porque soy incapaz de vender un producto si yo misma no sería capaz de comprarlo. Creo que pierdes credibilidad. Aún así, me encantaría hacer de mi hobby mi oficio.

¿Dónde has aprendido todos esos trucos y recetas?

Siempre he sido bastante ahorradora y me gustan mucho tanto la cosmética como la cocina. Además, no puedo tener la cabeza quieta y he leído mucho, he preguntado... También he aprendido de la familia.

¿Qué relación tienes con tus usuarios?



Al día recibo una media de entre 400 y 500 mensajes. Ya no me da tiempo a contestar a todos y estoy trabajando para conseguir una solución. Recibo preguntas de todo tipo, hasta tal punto que hay a quien tengo que decirle que visite a su médico.

¿Cuál es el vídeo que más éxito ha tenido? ¿Y el que más te gusta a ti?



El más visto fue un vídeo sobre una mascarilla que hice con arroz y una servilleta. También gustan mucho los de los peinados. Y en cuanto a los de vídeos de cocina, los donuts son unos de los más visitados. Para mí, la más recomendable es la receta de la de la tarta de tres chocolates, porque queda buenísima. Y entre los de belleza, creo que me quedaría con el moño hecho con los calcetines, porque fue el primero y queda muy resultón.