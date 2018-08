Gente Famosa

Anatxu Chic: 'Mi blog es mi manera de expresar mi pasión por la moda'

Amaia Akordagoitia

19/10/2010

Ana Goitia es la creadora del blog El Rincón de Anatxu, un espacio que recibe 4.000 visitas al día y en el que plasma su visión sobre la moda.

Ana Goitia, más conocida en la Red como Anatxu Chic, es una blogger de moda. Su espacio se llama El rincón de Anatxu y arrancó el 2 de febrero de 2009. Desde entonces, el blog de Ana ha crecido mucho y hoy en día tiene casi 4.000 visitas diarias. Ella asegura que su blog es la manera que tiene de expresar y compartir su pasión por la moda.

¿Por qué abriste tu blog?

Creé mi blog por el aburrimiento. Estaba trabajando en una radio y cuando acababa el programa notaba que necesitaba sacar de algún modo mi pasión por la moda, hablar de ello, contar lo que me gustaba y lo que no. Yo no sabía ni lo que era un blog. Simplemente, me pareció una herramienta para poder hablar sobre moda. Poquito a poco, empezó a visitarme gente, no sé ni cómo, y de tener 30 visitas al día, que me parecía increíble, he pasado a tener casi 4.000.

¿Cómo ha sido hasta ahora tu experiencia como blogger?

Estoy alucinando. Empecé a visitar otros blogs a través de los comentarios que dejaban en el mío y descubrí que había otros blogs, mucha gente que contaba su historia, su manera de ver la moda. Conocí los egoblogs, lo que estoy haciendo ahora, poniendo fotos mías. Porque hasta entonces yo no tenía ninguna intención de poner mis fotos. Quién y yo, que soy una persona totalmente salida de lo que es el canon de belleza. Sin embargo, vi que la gente me pedía que lo hiciera, me decían: "Nos gusta tu estilo, queremos verte". La gente cuando te sigue te pide que lo hagas todos los días y que tengas una constancia y, al final, les debes eso.

¿Cuál crees que es el secreto del éxito de tu blog?

Pienso que en mi blog la gente lo que encuentra es una persona normal y corriente con una vida normal y corriente y que le gusta compartir con los demás su afición por la moda. Los bloggers de moda enseñamos la moda desde otro punto de vista. De hecho, es por lo que yo siempre he querido luchar. Yo soy una persona con una talla grande, pero me encanta la moda y por mucho que tenga una talla grande siempre intento ir bien o sacarme el mejor partido. La gente me pregunta a ver dónde compro la ropa, y digo que donde puedo o donde vea que me puede valer la ropa. Yo creo que la gente vio eso. De hecho, me llegan muchos emails de chicas e incluso hombres que me cuentan que gracias a mi blog han visto otro mundo, que saben que pueden vestir de otra manera. Son mensajes que emocionan realmente.

¿Qué aporta una blogger a la moda?

Una visión un poco diferente, porque está fuera de lo que es el mundo de la moda. Recogemos la visión que tiene nuestra gente de alrededor, que nos pueden aportar cosas muy interesantes, porque normalmente los diseñadores no tienen eso en cuenta. Mi madre, por ejemplo, me ha inculcado esto toda la vida. Creo que de ella he sacado el gusto por la moda y que al final la verdadera experta es ella porque desde siempre ha sabido ir bien vestida, me ha sabido llevar bien a mi e inculcarme esa pasión. Aunque no haya estudiado acerca de esto, considero que sabe más que muchos expertos.

¿Cómo es la relación con otros bloggers?

Con algunos tengo una amistad muy profunda, porque te conoces mucho de escribirte en los blogs de unos y otros. Por ejemplo, hace poco he estado en la Madrid Fashion Week y he podido conocer a muchas en persona. Y era como si nos conociéramos de toda la vida. De hecho, en una de las fiestas a las que fuimos, organizada precisamente por la blogger Estefanía de Con Dos Tacones, fue alucinante, porque hubo gente que me vino a decirme que me reconocía. Tuve la oportunidad de conocer a las bloggers con las que más confianza tenía, a Patricia de Mode et Tresors, a Rebeca de A Trendy Life y a Isis de So Urban So Chic. Fue alucinante, porque parecía que nos conocíamos de toda la vida.

¿Y cómo vive una blogger la Madrid Fashion Week?

Ha sido la primera vez que he ido a la Fashion Week de Madrid. Por una parte, yo siempre he querido ver esos desfiles, los trabajos de los diseñadores en directo, saber lo que es un desfile. La verdad es que ha habido desfiles en los que se me ha puesto la piel de gallina y otros en los que he salido diciendo: "¡Pero si con mi ropa de casa hubiera hecho un desfile mejor!".

¿Qué outfit me recomendarías para venir a trabajar en un día gris como el de hoy?

Con un día así yo recomendaría unos vaqueros, una camiseta blanca, un chaleco y como puede que llueva unas botas planas, porque para estar sentada creo que es más cómodo. Por encima, me pondría una americana y si le añadimos un tocado ya sería, ¡perfecto!.