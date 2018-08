Gente Famosa

Entrevista en eitb.com

Alex de la Iglesia: 'Echo de menos Bilbao todo el rato'

Bea Sever

14/09/2011

El director bilbaíno y presidente de la Academia de Cine estrena Balada triste de trompeta mientras devora películas con sus hijas y ya piensa en tres nuevos proyectos.

¿Cuántos de los objetivos que tenía cuando entró en la Academia de Cine se han cumplido?

Algunos. Acabo de empezar. Está jodido.



En 2009 el cine español aumentó en taquilla. ¿Algo está cambiando?

Puede que sí, pero no cantemos victoria. Seguro que cuando yo estreno, en el 2010, baja.



¿Cómo convenció a Almodóvar para que se reconciliara con la Academia?

Insistiendo. Lo que él comentó, soy muy pesado.



¿Habrá un antes y un después de los Premios Goya 2011?

No, no. Hay una continuación. A ver si mantenemos el listón.



¿Cómo compagina sus proyectos como director con su cargo en la Academia?

Mal. Me cuesta mucho. No tengo tiempo de contestar tus preguntas debidamente.



Con Balada triste de trompeta se ha puesto el listón muy alto. ¿Podrá superarlo en la siguiente película?

Joder. La vida no puede ser una carrera, y mucho menos una carrera contra ti mismo. Intentaré no defraudar a mis amigos, a mí mismo. Nada más.



¿Con este proyecto recupera usted su lado más freak? ¿Se ha inspirado en Freaks?

No. Me he inspirado en Garras humanas, otra pelicula de Browning. No andas desencaminada.



¿A qué se ha debido que no haya participado Jorge Gerrikaetxebarria?

Estaba liado con Celda 211. Y los payasos no le molan.



¿Ha empezado a pensar en el siguiente proyecto?

En el siguiente y en tres más. Esto va así. Hay que sembrar para luego recoger.



Este año ha triunfado en el Festival de Venecia, ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía y le han nombrado Ilustre de Bilbao. ¿Qué más se puede pedir?

Una orgía con vírgenes y todos los gastos pagados. Por pedir que no quede. Hablando en serio, si puedo rodar otra película, me basta.



¿Se lo podía imaginar cuándo rodó Mirindas Asesinas?

Habría que preguntárselo al Alex de Mirindas.



Javier Ibarretxe me decía que el cine, para que repunte, tiene que tratarse desde Industria y no desde Cultura. ¿Está de acuerdo?

Totalmente. Javi sabe de lo que se habla. Los Ibarretxe son un ejemplo, una referencia, una mitología.



¿Alguna vez echa de menos Bilbao?

¿Alguna vez? Todo el rato.



¿Lleva a sus hijas al cine o ven películas en casa?

Las dos cosas. No paro con ellas. Devoran las películas. "Papá, quiero ver tus pelis". Y yo les digo: "Nooooo, que igual no te gustan".



¿Le toca ver muchas infumables?

Que una película tenga principio, medio y final me parece asombroso. Infumable es lo que dan por la tele a la noche. Yo sería más respetuoso con mis compañeros.



Si no le molesta contestarme, ¿cómo ha adelgazado tanto?

Mucho ejercicio.