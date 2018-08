Gente Famosa

Unax Ugalde: 'Si no fuera actor, estaría en la fábrica con mi padre'

Bea Sever

14/09/2011

Unax Ugalde no para. Este mes estrena Bon Appètit y No controles y acaba de terminar el rodaje de El Asesinato de Carrero Blanco. Ahora toca bucear y a navegar, dos de las aficiones del gasteiztarra.

Después de Bon Appètit habrás mejorado en la cocina. Cualquiera no puede practicar en el Gaminiz...

Pues la verdad es que ha sido un lujo total estar con Aitor y con Ana y todo su equipo compartiendo cocina y aprendiendo. Yo creo que ha mejorado muchísimo mi cocina.

¿Has vivido alguna situación similar a la de la película, me refiero a "amigos que se besan"?

Pues yo personalmente no, pero sí que conozco alguna que otra.

Con lo que cuesta quitarse la etiqueta de chico mono y te metes en un proyecto que muestra tu lado más romántico.

Bueno, no creo que tenga mucho que ver. Creo que dentro del chico romántico hay un trabajo por detrás de interpretación y de medidas y de silencios. Creo que el panfleto de chico mono era otro tipo de trabajo, era más bien algo... más televisivo. Creo que estamos hablando de otras formas, de otro lugar, de otro formato.

¿Habéis rodado en inglés? ¿Qué tal lo llevas?

Hemos rodado en inglés, sí. Bien, yo desde pequeño tengo buen nivel de inglés, porque estuve en una academia desde muy joven y eso me ha facilitado muchísimo el trabajo, la verdad. Mis padres me obligaron y siempre les estaré agradecido.

Eta euskara? Ahaztuta?

Ez, nik euskaraz egiten dut beti.

¿Qué tal rodando en Bilbao?

Bien, muy bien, la verdad es que un gusto. Estuvimos casi un mes y una semana y, aparte de que nos llovió todos los días, que acompañó la lluvia al rodaje, la verdad es que fue muy agradable estar en Bilbao y poder dormir en Bilbao y estar cerca de mi casa.

Por la calle, te pararán más que en Madrid...

Pues sí, la verdad es que me pararon bastante más que en Madrid, pero tampoco tenía mucho tiempo para ir por la calle.

¿Cómo va el rodaje de El asesinato de Carrero Blanco?

Bien, recién terminado. Terminé el viernes y la verdad es que ha ido todo muy bien. Ha sido muy intenso porque hemos rodado dos capítulos de 90 minutos en seis semanas... con mucha tensión y muy acelerado todo, porque es bastante complicado con el tiempo que hemos tenido para hacerlo, pero bueno, es lo que hay hoy en día.

Se te había olvidado lo que era la televisión.

Se me había olvidado lo que era la tele, sí, pero encima quieren resultados de cine, que es peor todavía.

¿Conocías la figura de Argala?

Sí, la conocía, claro. Yo creo que cualquier persona que viva en este país y tenga un mínimo de cultura sabe quien es Argala.

¿Cómo has preparado el personaje?

He leído biografías suyas, varios libros que hay escritos sobre él, y luego, hablando con Nacho Faerna que es el productor ejecutivo y es también el guionista, y con mis compañeros: con Anartz Zuazua, con Iñaki Ardanaz, con todos mis compañeros un poquito, buscando el personaje.

¿Mantienes relación con tu cuadrilla de Gasteiz?

Sí la mantengo. No tanto como quisiera, pero sí que la mantengo.

¿Y con otros actores y actrices vascos en Madrid?

Sí, pero no por su nacionalidad, sino por su amistad. Pero sí, tengo algún que otro amigo vasco aquí que es actor.

Hace poco Barbara Goenaga, en una entrevista en ETB1, se deshacía en elogios a tu talento. ¿Has visto su última película, Estrellas que alcanzar?

No, la verdad es que no he tenido tiempo de verla. Entre mi promoción y el trabajo que terminé el viernes, casi no he tenido tiempo de ir al cine a ver nada, pero estoy deseando verla. Sé que es una gran actriz y sé que ha hecho un gran trabajo. He leído todas sus críticas y dicen que está estupenda.

Estás compaginando trabajos en el extranjero y aquí. A la hora de elegir un proyecto, ¿qué valor le das a la proyección internacional que pueda tener?

Le doy más valor al producto en sí, al guión, al personaje, al director, a los compañeros actores y actrices, al iluminador... Creo que hay factores más importantes. Luego ya, que viaje la película o no, son factores que no están en mis manos. Por suerte películas como La Buena Nueva ha viajado a muchísimos países y era una película principalmente de ámbito nacional, y en Argentina ha funcionado muy bien. Creo que las películas que hablan de los derechos humanos son internacionales y si tú las tratas con cariño y con respeto y hablan de un hecho histórico, terminan viajando.

También has trabajado en Sudamérica. ¿Es muy diferente hacer cine en cada "cultura" o sólo depende del director?

Yo creo que todos hablamos un mismo idioma, que es el cine. Yo nunca he tenido problemas para trabajar fuera. Al fin y al cabo, siempre se trabaja de la misma manera, siempre todo funciona casi parecido y en algunos países se trabaja más rápido, en otros más lento... pero es más en base al dinero que tengas para realizar la producción, más que de donde sea.

Hablando de dinero, ¿qué ha pasado con Baztan? ¿Ha conseguido financiación?

Pues realmente no tengo mucha comunicación con ellos. No he vuelto a saber nada de ellos. Yo terminé mi parte, mi personaje, sé que era una tercera parte de guión, y nunca he sabido más sobre si saldrá o no. Sé que están muy contentos con lo que rodamos, pero no he sabido más. Espero que algún día salga.

¿Y no te tienta irte a Estados Unidos?

Pues es que en Estados unidos hay muchísima gente y realmente hay actores buenísimos y guapísimos y de todo. Si salen proyectos interesantes, y si la cosa está fácil y no me tengo que pegar con doscientos, igual sí, pero mientras tanto, aquí hay proyectos muy interesantes y suelen venir. Ahora mismo estoy con un proyecto para rodar en Bélgica, es un proyecto estadounidense y ha venido hacía aquí, no he tenido que moverme yo para allí. Eso es mucho más agradable que tener que ir allí y tener que competir con tantísima gente tan buena.

¿No te atreves con la comedia o no te lo ofrecen?

Mi primera comedia se estrena dentro de nada, en mi cumpleaños, el 27 de noviembre. Estreno la segunda película de Borja Cobeaga, No controles, que es una comedia.

Estuviste a punto de matricularte en la carrera de Ciencias del Mar. ¿Ahora te imaginas haciendo cualquier otra cosa que no sea actuar?

Sí, si me imagino. Sí que creo que podría hacer otra cosa, ¿por qué no? Pero bueno, en estos momentos mi vida es la interpretación, mi vida es el cine y me siento muy a gusto. No sé donde estaría en estos momentos si no. Supongo que en la fábrica con mi padre.

¿Sigues buceando y navegando?

Sí, en cuanto puedo me suelo escapar, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo.

Mira que ser de interior y tener esas dos aficiones... Lo tuyo es ser original; todavía me acuerdo cuando te teñiste de rubio.

Sí, también. Pero el pantano de Vitoria es muy amplio.