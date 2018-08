Gente Famosa

Anuncio demasiado 'sexual'

Censuran el anuncio del perfume de Beyoncé

Redacción

19/11/2010

Los anuncios del perfume Heat solo podrán emititrse a partir de las 19:30 en Gran Bretaña por su "fuerte contenido sexual".

Beyoncé ha sido víctima de la censura. La artista estadounidense grabó un spot publicitario para promocionar su perfume Heat. En las imágenes, la cantante muestra su lado más sensual al ritmo del conocido tema "Fever" de Elvis.

Al parecer, al encargado de los contenidos televisivos en Gran Bretaña (Advertising Standards Authority) le ha parecido demasiado "sexual" y no podrá emitirse antes de las 19:30. Según el periódico The Guardian, después de un día de emisión, han recibido muchas quejas porque el contenido del anuncio no es para niños.

Y, finalmente, Beyoncé ha conseguido promoción gratuita para su perfume.