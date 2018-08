Gente Famosa

¿Más que amistad?

Ryan Reynolds busca consuelo en Sandra Bullock

Redacción

04/01/2011

Los actores se han apoyado mutuamente durante sus crisis amorosas y ahora que están recuperándose de sus respectivos divorcios, algunos dicen que podrían tener un romance.

La amistad que mantienen Ryan Reynolds y Sandra Bullock ha levantado más de una vez sospechas de romance. Ambos se han apoyado mutuamente durante sus crisis amorosas, y ahora que están recuperándose de sus respectivos divorcios, confían más que nunca en la ayuda del otro. Tanto es así, que incluso pasaron la Nochevieja juntos en el restaurante que Bullock regenta en Texas.

Sandra Bullock y Ryan Reynolds sentaron las bases de su amistad durante el rodaje de La Proposición, y desde entonces han mantenido una sólida relación que les ha servido de apoyo en estos últimos meses tan agitados para ambos.

Los dos actores se han divorciado en 2010, y él último en atravesar tal situación ha sido Reynolds, que no ha dudado en contar con Bullock para superar los peores momentos. "Sandra ama a Ryan", afirman fuentes de Popeater. "Les encanta pasar tiempo juntos. Ambos acaban de quedar solteros y están buscando apoyo en el otro".

Los rumores de noviazgo no han tardado en surgir, pero esta misma fuente ha dejado claro que "no son pareja, al menos no todavía". La principal traba para que ambos establecieran un romance era el matrimonio de Reynolds con Scarlett Johansson, pues Sandra Bullock "nunca tendría algo con un hombre casado después de lo que su ex (Jesse James) le hizo a ella".