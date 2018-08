Gente Famosa

Broma pesada

Katy Perry se muestra recién levantada, en Twitter

Redacción

05/01/2011

El marido de la cantante, Russell Brand, ha tenido la "genial" idea de publicar una fotografía de su mujer recién levantada. Sin maquillaje, Katy Perry parece una de esas chicas normales.

Que cuando nos despertamos no lucimos nuestra mejor cara no es nada nuevo, pero suele ser algo que queda en la intimidad de cada hogar. No ha sido así para Katy Perry, ya que su marido le ha querido jugar una broma, que estamos seguros a ella le ha parecido pesada. Russell Brand ha tenido la "genial" idea de publicar en la red social Twitter una fotografía de su mujer recién levantada. La verdad es que, aunque la materia prima no cambia, la imagen lejos queda de los apodos de "mujer más sexy del mundo" o "mujer más bella" que la cantante recibió durante el 2010.

Sin maquillaje y estilismos, Katy Perry parece una de esas chicas normales que arruga el ceño ante la cámara. Hasta tiene la nariz colorada de un posible constipado.

De todos modos, la fotografía no ha durado mucho en Twitter, pero antes de retirarla de la red social el Daily Mirror ya la había publicado y millones de personas han visto la cara de la cantante al natural.