Sara Carbonero vuelve a entrar en el vestuario de Iker Casillas

Redacción

28/01/2011

La periodista deportiva ha declarado que el "gol fantasma" de Luis Fabiano "no fue gol porque el árbitro dijo que no era gol".

Iker Casillas recibió un terrible botellazo al final del partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. "Como siempre algún estúpido, porque no tiene otro nombre, puede traer un problema para toda la afición que le gusta ver el fútbol y quiere animar en su campo". Así juzgaba el suceso el propio guardameta del Real Madrid, sin darle mayor importancia a lo sucedido. Su novia ha decidido seguir el mismo camino.

Durante su valoración del encuentro en "El Programa de Ana Rosa", Sara Carbonero ha quitado hierro al asunto: "Cualquier lanzamiento desde tan lejos en el momento que impacta parece más de lo que luego es".

No obstante, al pronunciarse sobre el polémico "gol fantasma" de Luis Fabiano, la periodista de Telecinco ha sido tajante: "No fue gol porque el árbitro dijo que no era gol". "Yo creo lo que veo, en una toma veo que entra y en el resto veo que no", ha sentenciado la periodista, añadiendo que "el árbitro podría haberse sentido presionado y haberlo dado como gol perfectamente".

Queda por ver qué impacto tendrá la valoración de Sara Carbonero, que ya se ha acostumbrado a que salte la polémica cada vez que cumple con su trabajo como periodista deportiva. La última de ellas ha sido durante una gala italiana en la que se pronunció sobre el reclamado "nueve" de Mourinho.

En cualquier caso, Carbonero no se libra de que salten chispas cada vez que emite su opinión, como ya sucedió cuando valoró el juego de Cristiano Ronaldo y se desataron todo tipo de comentarios sobre si eso sembraba la discordia en los vestuarios madridistas.