Amy Winehouse, ingresada en una clínica de Londres

Redacción

31/01/2011

La cantante, que esta semana confirmaba que formará parte del cartel del BBK Live que se celebrará el próximo mes de julio en Bilbao, parece que vuelve a tener problemillas de salud.

La cantante Amy Winehouse, que esta semana confirmaba que formará partedel cartel del BBK Live que se celebrará el próximo mes de julio enBilbao, parece que vuelve a tener problemillas de salud aunque, esta vez, pudiera ser que se tratara sólo de algo menor y que la joven sencillamente se sintiera "un poco enferma".

Así lo ha recogido Digital Spy inmediatamente después de que Winehouse fuera vista entrando en una clínica de Harlet Street, en Londres, al parecer por "sentirse un poco enferma" y manifestar diversos síntomas que bien pudieran corresponderse con los de la gripe común.

"No es nada serio, sólo tiene un virus, pronto le darán el alta y podrá volver a su casa", ha explicado su publicista a News of the World.

Sin embargo, el ingreso en esta clínica ha despertado las sospechas de algunos escépticos ya que este centro hospitalario es el mismo al que Winehouse acudiera el pasado año para someterse a una operación de aumento de pecho previo pago de 35.000 libras.