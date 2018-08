Gente Famosa

Lady Gaga: 'Mis amantes me llaman Stefani'

09/02/2011

La cantante ha afirmado que su nombre artístico queda olvidado en la intimidad y que si se dirigieran a ella por su apodo artístico se pondría "histérica".

Lady Gaga ha reconocido que aquellas personas especiales en su vida, sobre todo sus amantes, la llaman por su nombre de pila, Stefani, porque si se dirigieran a ella por su apodo artístico se pondría "histérica".

La cantante ha afirmado en una entrevista con Anderson Cooper que su nombre artístico queda olvidado en la intimidad, especialmente cuando está con sus amantes.

Ante la pregunta del presentador de cómo debería dirigirse a ella, la artista respondió: "Llámame Gaga. Algunas personas sí me llaman Stefani. Especialmente en la cama".

Cooper comentó entonces que a la joven no le gustaría que alguien le gritara "Lady Gaga" en medio de una noche de pasión, y la cantante, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, asintió.

"No. Especialmente en esos momentos, no. Me pondría histérica", admitió Lady Gaga.

A pesar de reconocer datos íntimos como éste, la cantante se negó a que las cámaras del programa entraran en su apartamento de Nueva York, aunque sí quiso mostrar al presentador una caja con recuerdos personales. Entre ellos se encontraba la partitura de un tema muy especial para ella, "Dollar Bills". "Esta fue la primera canción que escribí", reconoció Gaga, "creo que tenía cuatro años".