Amaia Lizarralde: 'Para mí grabar en euskera significa volver a casa'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

Su personaje en Hospital Central le sacó del anonimato y, desde entonces, la actriz donostiarra ha seguido disfrutando de su profesión, su maternidad y, ahora, también de su taller de cuenta cuentos.

No sé si puedo llamarte donostiarra o después de tantos años en Madrid ya tienes el corazón dividido...

No, no, no, me puedes llamar donostiarra y donostiarra con mayúsculas. De verdad. Lo único es que te vas acostumbrando a no ir el día de San Sebastián, a no celebrar las fiestas de allí... pero vamos donostiarra todavía. Todos los veranos y en Navidades estoy allí. Es mi destino de vacaciones, y también el de mis hijas.

El euskera, desde luego, no lo has perdido, porque algunos de tus últimos trabajos han sido en euskera. ¿Qué significa para ti grabar en euskera?

Volver a casa. La verdad es que en su época, hace muchísimos años, fui euskaldunberri y ahora es un idioma del día a día. A mis hijas les hablo en euskera, no me he desligado del idioma, y vivo en Madrid y sigo hablando en euskera. Para mí grabar en euskera tiene mucho significado, primero porque en su época fue un handicap para mí y segundo porque es un idioma que es mío, más cercano incluso que el castellano.

En más de una ocasión te he oído decir que "te encanta la televisión". ¿Qué tiene que no tengan el cine o el teatro?

El ritmo (ja, ja) y el vértigo de saber que hay que grabar en un día doce o catorce secuencias y que no se pueden repetir ya más. Ese riesgo, esa rapidez y esa efectividad que hay que tener, me encantan. Me gusta mucho resolver y hacer secuencias diferentes en un día y al día siguiente tener otras quince secuencias que hacer. Hay gente que dice que se cogen muchos vicios, pero yo creo que no, pienso que se hace profesión. Luego es gracioso porque tampoco soy muy tele adicta, con mis hijas siempre ando midiendo cuánta tele ven. Sin embargo, hacerla me encanta, o sea que, realmente, quizás es un poco contradictorio.

De hecho, tu primer trabajo en televisión fue en esta casa, en la serie A ze parea! de etb1. ¿Sigues viviendo de la misma manera tu profesión?

Sí, sí, sí. Con el mismo trabajo, con el mismo esfuerzo. Yo me tomo mi profesión en serio y soy de las que meto codos, estudio y preparo mucho cada papel. Sí que es verdad que al cabo de tantos años hay pequeñas desilusiones, porque no es una profesión ni fácil ni justa en absoluto. Pero sí que es verdad después de más de veinte años sigo trabajando con los mismos nervios, la misma ilusión y la misma preparación, incluso más.

Si te menciono a Cristina Laguna (Hospital Central), ¿qué me dirías de ella?

Era un personaje súper vital, amistoso, anárquico y simpático. Y en mi vida fue una época "gloriosa", no porque la gloria esté en la fama, pero si es una época en la que salgo del anonimato y económicamente empiezo a vivir de una forma más holgada. Además, es una época de cambios porque en el cuarto o quinto año me quedé embarazada de la primera de mis hijas. De hecho, hoy en día la gente todavía me reconoce como Cristina Laguna.

Además, impartes un taller de cuenta cuentos para niños. ¿Cómo vienen las nuevas generaciones?

A mí me parece que el teatro es buenísimo, fundamental, de hecho tengo a mis dos hijas de alumnas, y considero que debería estar incluido en la educación. Realmente mis talleres están dirigidos a niños y es una manera de cultivar su sensibilidad, su creatividad y dar rienda suelta a su imaginación. Yo soy una enamorada de los niños y también de la interpretación, para mí esto es el carril donde también yo doy rienda suelta a mi creatividad y desarrollo mi imaginación.

Tienes un blog donde recoges toda tu actividad. ¿Qué es ese rincón de la Red para ti?

Se me ocurrió hace alrededor de dos años. Para mí es una manera de disciplinarme, porque como estoy metida en mil líos, a veces no me da tiempo a hacer todo lo que quiero y el blog es como quien consulta la agenda. Empecé hacerlo justo en una época que no tenía mucha actividad profesional y lo arranqué con una sección que explicara cómo es la parte de atrás de los actores, el backstage. Luego se ha ido ampliando, pero para mí es una manera de ponerme al día.

Gracias a ese blog me he enterado de que vas a participar en la película La voz dormida, de Benito Zambrano.

Me hicieron una prueba en junio del año pasado para un personaje. Ese personaje no salió, pero a él le gustó mi prueba y me cogieron para hacer de una funcionaria. Benito es una persona que ensaya muchísimo y nos reunimos todos los miércoles por la tarde en la productora y Benito nos trae gente para conocer sus historias. Primero te llena la cabeza de información y luego entra ya en hacer escenas, secuencias... Es una persona muy delicada a la hora de hacer cine, muy meticulosa, es otra manera de hacer cine, Benito intenta ayudarte para que llegues a tu personaje de una manera muy real.

¿Tienes algo más entre manos?

Estoy con una obra de teatro que ha escrito Teresa Calo, con quien también coincidí en A ze parea!. Hace un par de años nos encontramos en Izarren argia y este año en el festival de cine San Sebastián, cuando estrenamos la película, me comentó que tenía unos textos sobre mujeres. Me gustó mucho la idea y ahora estamos trabajando y montando la obra. Esperamos poder estrenarla en abril.