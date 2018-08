Gente Famosa

Baby boom

Oleada de embarazos en Hollywood, Jessica Alba la última

A.A.

17/02/2011

Natalie Portman y Kate Hudson también esperan un hijo y Penélope Cruz ya ha sido madre. Además, Nicole Kidman también acaba de estrenar maternidad.

La actriz Jessica Alba espera su segundo hijo con su marido, Cash Warren, según ha anunciado ella misma en su página de Facebook. "Quisimos compartir la noticia directamente con ustedes, para que no tengan que enterarse por otro lado", ha escrito la protagonista de películas como Sin City o Los cuatro fantásticos.

La actriz, que no ha ofrecido más detalles de su embarazo, ha participado recientemente en la cinta Little Fockers y aparecerá en la gran pantalla este año con Spy Kids 4, que se encuentra en la fase de postproducción. Sin embargo, Alba no es la única actriz que se encuentra en estado de buena esperanza. Kate Hudson también está embarazada. Al parecer, ha sido algo completamente inesperado, pero muy bienvenido por Kate y su pareja, Matthew Bellamy, vocalista de Muse.

Natalie Portman es otra de esas mujeres que luce "barriguita" en las alfombras rojas. La actriz de 29 años, además, se va a casar con el padre de su hijo, un bailarín de origen francés llamado Benjamin Millepied, a quien conoció en el rodaje de Cisne Negro (Black Swan).

Otra mujer de la farándula, Victoria Beckham, también espera a su cuarto hijo. Al parecer, la cantante y esposa de David Beckham, no ha querido confirmar el sexo de su bebé, pero todos los medios apuntan a que la exspice girl quiere completar su tropa con una niña.

Las que acaban de estrenar maternidad son Penélope Cruz y Nicole Kidman. El embarazo de Cruz, como todo lo que rodea a ella y a su marido Javier Bardem, ha sido toda una incógnita. De hecho, todavía no se ha confirmado ni el nombre del bebé, que en principio parece que es Leo. Kidman, por su parte, fue madre de un niño el pasado mes de diciembre, aunque la actriz no ha tenido que sufrir las inconveniencias del periodo de gestación, ya que ella y su pareja recurrió a una madre de alquiler.