Gurutze Beitia: 'Hoy en día nos reímos de todo; yo, de la Esteban'

15/09/2011

Ingeniosa, divertida y vergonzosa, así es la actriz Gurutze Beitia. Tomarse un café, o dos, con ella sirve para alegrar el día a cualquiera, porque según la actriz, "el humor forma parte de la vida".

Cuando te propuse esta entrevista dijiste que lo pasas fatal con estas cosas. ¿No me dirás que eres tímida?

Sí, lo paso muy mal. La gente no se imagina que alguien que tiene un personaje y sale a un escenario o está cantando o interpretando lo pase mal, pero en ese caso tengo una defensa un parapeto que me está defendiendo. Sin embargo, cuando me entrevistan soy yo, soy Guru, no hay defensa. Estás en peligro. Yo creo que sí, que es un rollo de timidez.

Entonces, ¿también te da vergüenza que te reconozcan por la calle?

Sonrío continuamente. Flora Davis decía en La comunicación no verbal que la sonrisa es defensa, que nos queda todavía eso de los animales. Los animales cuando se defienden enseñan los dientes. Nosotros, sonreímos. Pero es diferente, porque el que te para en la calle no va a preguntarte nada de tu vida, te halagan, y te pones roja de otra manera. Es instinto, eres más vulnerable, si no hay personaje eres tú.

Cuéntame esa obsesión tuya por tener aparato dental.

Sí, de pequeña estaba muerta de envidia. El aparato de dientes me parecía una cosa... Tenía una compañera que tenía un problema dental tremendo y cada vez le ponían aparatos más complicados, con alambres y gomas... Yo llegaba a casa, como tenía el pelo corto me ponía el pantalón del pijama con las patas colgando como si fueran las dos trenzas, me llenaba de papel albal los dientes y me pegaba un chicle en el paladar. Me pasaba la tarde hablando "raro", como si tuviera un aparato gigante. Mi padre siempre decía: "Esta pequeña no es normal".

He leído que piensas que para ser actor es fundamental saber ahorrar. ¿También tú miras lo que metes en la cesta de la compra?

Eso lo dijo Jon Ariño una vez y estoy absolutamente de acuerdo. Hay un montón de características que necesitas para ser actor, además de la técnica. Ser ahorrador es necesario en esta profesión maldita y maravillosa al mismo tiempo, porque ahora sabemos que tenemos trabajo, pero el mes que viene... ¡qui lo sa! Entonces, tienes que tener una capacidad de ahorro para cuando vienen las vacas flacas, que es a menudo en esta profesión.

Así que te toca ser hormiga en vez de cigarra...

Hay que ser hormiguita. Lo que pasa que yo tengo días de cigarra y en fin... que también hay que ser cigarra, es que sino, ¡me corto las venas! (ja, ja). Hay que ser hormiga y cigarra para disfrutar.

Te conocemos más por tu faceta humorística, pero también nos has hecho llorar. ¿Te parecerá bonito?

Me encanta. Y a ti te gusta que te hagan llorar, ¿o no? Yo creo que los actores tenemos que tener esa capacidad. Y desde arriba, desde las tablas, es una sensación maravillosa. Igual que cuando estas haciendo reír y no puedes continuar con el texto porque las carcajadas te lo impiden. Es lo mismo porque estás viendo al patio de butacas emocionado, a la gente se le está cayendo la lágrima y hay un silencio absoluto, están pendientes de la función, eso a mí me parece oro, no hay dinero que pague esa sensación.

¿Crees que es más fácil hacer llorar o reír?

Yo creo que es o igual de fácil o igual de difícil. Otra cosa es que me puede salir más natural hacer reír, porque en mi vida cotidiana estoy más acostumbrada a hacer reír, bastante jorobada es la vida... Pero en escena yo creo que si llevas bien la emoción tienen la misma dificultad.

¿Qué rincón de Bilbao te provoca más risa?

Un montón de sitios en los que me he reído muchísimo. De día y de noche, no solo de madrugada (ja, ja). Me viene a la cabeza el mercado de El Ensanche porque el año pasado me nombraron Zarambolas y este año entrego el testigo. Fue un juicio precioso con la banda municipal de Bilbao, con las Fellini. Guardo un recuerdo precioso y ahora repetimos para la entrega del testigo.

Como ahora están de moda las parejas de famosos... ¿cuál te pedirías?

Buf, como pareja, pero ¿para todo el rato o para un rato? (Ja, Ja) Buf, no sé. Pues como pareja estable... ¡Es que ahora hay tantos! Me vas a llamar rara, pero Geoffrey Rush, por ejemplo, me encanta. También Colin Firth. De Bardem, qué te voy a decir. Me parece que tiene pinta de buena persona, pero creo que el problema que tenemos los mortales es que nos enamoramos del personaje, te quedas enganchada con el actor o con la actriz. Geoffrey Rush está ahora muy de moda con El discurso del Rey, pero yo a este hombre le ví hace muchísimos años en Shine y ya me volvió loca. Es que me gustan más los feos que los guapos. Aunque, claro, añadiría a la lista a George Clooney o a Hugh Jackman, que son otros monstruos, pero porque me ponen haciendo su trabajo, no por guapos.

¿Y para una noche loca?

No hay noche suficiente para todos los que me gustan. Además, básicamente te he dicho extranjeros, porque no se van a enterar. Si te digo vascos me meto en un lío. Los de una noche loca me los reservo para mí, que soy muy discreta (ja, ja).

¿El humor es más cosa de cine, tele o teatro?

El humor es vida, forma parte de la vida. No creo que sea emblema de ninguna de las disciplinas, el humor es universal. Puedes hacer reír en cualquier sitio. Aquí mismo nos estamos riendo tú y yo.

Y, ¿el humor es diferente dependiendo de dónde estés?

Sí, sí podría variar. Igual no el humor en sí, sino la técnica que utilizas para desarrollarlo. Es decir, yo, por ejemplo, no haría el mismo monólogo si estoy en un hogar del jubilado o en un gaztetxe. Posiblemente no utilice el mismo monólogo y si lo utilizo lo voy a variar, lo voy a adaptar a la gente que vaya a verme. Pero el humor es el mismo y, sí, soy de la opinión que no tiene que tener cortapisas, la única que tiene que tener es el sentido común, pero no creo que tiene que tener censuras.

¿De qué nos reímos hoy en día?

Yo creo que de todo. Hay cosas que nos tocan más de cerca, pero aún así "Vaya Semanita", por ejemplo, nos ha demostrado que se puede uno reír de todo. Pero, ¿actualmente de qué nos reímos? Yo, de la Esteban (ja, ja). Pero, bueno, te puedes reír del paro, de la ley antitabaco están saliendo maravillas también...

¿En qué estás trabajando ahora?

Acabo de terminar el homenaje a Carmelo Larrea. Ahora, entro en El dúo de la africana, aunque esta vez no canto. Y estoy con otra propuesta de teatro que no quiero gafar, no te la voy a decir, pero si sale va a ser un humor tan negro, que la gente se a va a mear de la risa. Es un tema muy duro también en vigor, es tan bestia que la gente se va a reír. Si sale estrenaríamos en julio.

Pues muchas gracias Gurutze, ya hemos termiando.

¿Ya está? Pero si esto ha durado menos que el sexo a veces.