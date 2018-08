Gente Famosa

Adela Úcar: '21 días en el sado ha sido el programa más duro'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

La periodista nació en Bilbao, pero se ha recorrido medio mundo con el programa "Lonely Planet". Ahora, crece "profesionalmente y como persona" en "21 días".

Arrancaste tu carrera en Australia. ¿Cómo llega una bilbaína hasta allí?¿Nadando?

(Ja, ja). Pues, ¡de cualquier forma! Tenía muy claro que después de la universidad quería hacer un master y que quería hacerlo en un sitio de habla inglesa, quería tener un poco de aventura. Pensé que en Australia podría encontrar la combinación de lo que estaba buscando, que era formación y aventura. Y así fue.

Creo que fueron los primeros pasos de un futuro bastante internacional, ¿no?

Sí, la verdad es que sí. Los idiomas siempre me han gustado y empecé a estudiar televisión porque me atraían sobre todo los documentales de viajes. Así que mi meta, originalmente, estando en la universidad, era el extranjero y a raíz de hacer el master en Australia surgieron más oportunidades de trabajar con productoras extranjeras. Sobre todo a partir de participar en un programa de Discovery Channel .

Dicho y hecho.

Efectivamente, no sé si es suerte o es decisión, ahínco, llámalo determinación, llámalo como quieras... Después del master en Australia, participé en el concurso internacional de Discovery Channel para jóvenes realizadores de documentales. El premio era trabajar en "Discovery Networks", en Singapur, allí es donde contacté con Ian Wright, el presentador de "Guías Pilot" ("Lonely Planet"), ese programa de viajes que para mí era lo más cuando estaba estudiando. He disfrutado de cada segundo que he pasado trabajando ya sea en producción o como presentadora. Pero sí que es cierto que es un formato muy asentado, lleva quince años en antena y está bastante cerrado en cuanto a posibilidades creativas y pasado un tiempo sentía que a lo largo del tiempo iba a necesitar hacer un cambio, porque eso era ya un poco más de lo mismo.

¿Por eso te animaste a hacer "21días"?

Me animé porque quería crecer profesionalmente y como persona. Nunca he sido amiga de estancarme en un puesto fijo. "21 días" era un mundo nuevo, un formato que yo no había hecho y un campo en el que yo no había trabajado, como es el periodismo más puro y duro. Era un salto también al nivel nacional, porque yo podía ser relativamente conocida en el extranjero por "Guías Pilot", pero aquí no. Es cierto que en "21días" te enfrentas a situaciones que te hacen replantearte ideas que puedes tener y enfrentarte a temas y a personas con las que jamás pensaste que pudieras llegar a hablar.

¿Cómo es la preparación para un programa?

Sobre todo es hacerte a la idea y pensar en el resultado del programa que puedes realizar. Porque con un tema como pueda ser por ejemplo el alcohol o el sadomasoquismo, en un primer momento a mí me asustaron y pensé que no sabía si iba a ser capaz de hacerlo. De hecho, la primera reacción fue "prefiero no hacerlo", pero luego piensas en el resultado que puede tener, en las historias que vas a contar y los aprendizajes que tú puedas sacar de todo ello y empiezas a mentalizarte de hacer un buen trabajo. Para mí eso es fundamental para encontrar la motivación y el ánimo para hacer sobre todo los temas más difíciles. Tienes que estar preparada para lo que viene.

¿La vergüenza, los prejuicios o el miedo no están permitidos en un programa como el tuyo, no?

No, no, no. Yo soy humana, soy una persona como todos, y tengo vergüenza, tengo miedos y tengo prejuicios, pero es cuestión de utilizarlos para llegar a conclusiones a las que no llegarías de no pasar por esas experiencias. Yo puedo ser un poco más aventurera, más lanzada, que otras personas, pero tengo los mismos sentimientos y paso por los mismos procesos que los demás. Cuando me enfrento a una historia como la del alcohol pienso "cómo me va a afectar" y "qué vergüenza salir borracha". Se trata de utilizar esos sentimientos que tú estás teniendo para llegar a conclusiones interesantes sin pretender ser una súper woman, porque yo no lo soy, desde luego. Todo eso va sumando en ti y aparte de estar satisfecha con el trabajo profesional estoy satisfecha porque creo que estoy aprendiendo mucho como persona y espero que todo eso me ayude a madurar y a hacerme cada vez una mujer más interesante y más capaz de vivir la vida plenamente y entendiendo lo que está ocurriendo a mi alrededor.

¿Qué "21 días" te ha resultado más duro?

El de sadomasoquismo, probablemente. Más que nada porque las sesiones me imponían mucho, me sentía con mucho, mucho pudor y no me sentía suelta, y eso era lo que más me cortaba. Disfrutaba de las charlas con las personas, pero en los momentos de hacer las sesiones, que eran una parte importante del programa, es cierto que me sentía muy limitada.

¿Qué "21 días" te gustaría hacer?

Ahora mismo me encantaría hacer 21 días en mi casa, porque llevo mucho tiempo sin pasar tantos días en mi casa. Hay muchos temas en los que me gustaría indagar, no sabría decirte un tema en concreto. Por ejemplo, la realidad de los refugiados en el Sahara es un tema que me atrae mucho, como siempre tengo tendencia a imaginarme cosas en el extranjero... También me gustaría hacer 21 días en el surf, porque me gusta mucho surfear. Eso sería a modo de disfrute y sería maravilloso. Pero hay otros temas más duros como la cárcel, ciertas discapacidades.. . pero que me gusten no quiere decir que se vayan a realizar.

Siendo de Bilbao, del centro de Bilbao, ¿para cuándo 21 días con bilbaínos?

Ay, pues ojalá, tengo unas ganas que no veas... Ya digo que me den un tema en el País Vasco, comer bien, la gente... Me gustaría muchísimo, pero de momento no lo veo cercano. Pesca ya se hizo, que hubiera sido una buena ocasión, pero de momento no creo que pueda ser. Ojalá.