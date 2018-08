Gente Famosa

Andoni Agirregomezkorta: 'Yo me proclamo friqui'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

Tímido cuando le paran por la calle, el presentador de "Vaya Semanita", Andoni Agirregomezkorta, se confiesa un adicto a las redes sociales y no descarta probar con un registro más dramático.

El 11 de abril cumplirás los 40. ¿Qué tal va la crisis de la edad?

Bien, bien, bien, estupendamente. Mentalizado desde los 39, porque ya en su día para la de los 30 también me preparé desde los 29. (Ja, ja). Mi única obsesión ahora es tener un hueco en la agenda para celebrarlo como Dios manda.

Pensaba que te ibas a enfadar por preguntarte por la edad, pero ya veo que no.

Vivimos en una sociedad ligeramente machista y eso creo que está mal visto en las mujeres, pero a mí, personalmente, no me importa.

¿Cómo te atreves a decir que eres tímido?

(Ja, ja). Pues sí, la verdad es que la gente por la calle una de las primeras cosas que me dice, a parte de que en la tele parezco más viejo y más gordo, es que soy mucho más serio. No puedo ser siempre como salgo en la tele y cuando me dicen "ay que bien, cómo me gusta el programa" o "qué gracioso eres", me puede la timidez y no puedo decir más que "gracias", alguna vez me arranco con más, pero soy poco capaz de decir poca cosa más.

Y ¿cómo se toma uno que alguien le diga, sin paños calientes, que en la tele parece más viejo y más gordo?

(Ja, ja). Pues la verdad es que la gente lo dice con muy buena intención para decirte que al natural eres mucho mejor. Sin embargo, lo que te viene a la mente es que cada jueves decenas de miles de personas te ven más viejo y más gordo y le entran a uno fuertes deseos de pasarse a la radio. (Ja, ja).

Pero cuando llegas a casa y te miras en el espejo, ¿qué piensas?

Yo me veo el de siempre, afortunadamente. (Ja, ja).

Tu mujer dijo en una entrevista que tu humor es inteligente y friqui. Menudo piropo...

(Ja, ja). Hombre, me alegra mucho que mi humor sea inteligente. Y lo de friqui... Bueno, yo soy friqui, yo me proclamo friqui. Me temo que estoy dando un titular con esta frase...

(Ja, ja). Sí.

(Ja, ja). Sí, sí. Me gusta coleccionar muñequitos de películas y tal. Pero bueno, creo que es un friquismo muy habitual de la gente que se dedica a nuestra profesión y al mundo de la televisión y del cine. Y lo llevo muy bien, a mí me encanta mi friquismo y si humor frikie es que te guste el humor absurdo, los Monty Python, la película Amanece que no es poco... y cosas así, pues sí, pues sí, soy friki y con orgullo además.



Veo que sabes dar titulares. ¿Qué te gusta más tu labor como periodista o como actor?

Cada uno a lo suyo. Los periodistas al periodismo y yo a lo mío. A mí me tocó la faceta de presentador y de entrevistador en "Vaya Semanita" y la llevo todo lo dignamente que puedo. En todos estos años me alegro mucho de que no haya habido ninguna critica feroz contra mí en ese aspecto, por lo que no lo haré demasiado mal. Al no ser una persona formada como es debido, sino que me he ido curtiendo a base de experiencia y de pasar a veces tragos un poco duros, el no haber recibido ninguna crítica dura todos estos años es más que halagador.

Conocemos tu faceta humorística, ¿te atreverías con algo muy trágico?

Sí, sí, sí. Creo que al actor y, al actor cómico en particular, le gustan los extremos y las "extravagancias". Y a mí desde luego el papel dramático también me gusta y mis actores favoritos no suelen ser actores cómicos, sino dramáticos. A mí me gustaría hacer absolutamente de todo, lo que pasa es que es difícil porque cuando llevas tantos años haciendo humor corres el peligro de encasillarse. Ya se verá.

En "Vaya Semanita" siempre se dice que en Euskadi no se liga. ¿Tú, con la fama, juegas con ventaja, no?

Que va, que va, que va. Yo ligo lo mismo que antes de salir en la tele, absolutamente nada. (Ja, ja). Tuve que dar explicaciones cuando después de tanto tiempo proclamando que en Euskadi no se folla la gente me veía con carrito de niño por la calle... (Ja, ja). Pero, desde luego, en mi caso yo ejerzo de vasco típico y tópico a rajatabla.

De giputxi a giputxi... ¿Qué tal lo llevas cuando estás en Bilbao?

Yo vivo en Errenteria, pero mi mujer es de Bilbao y mi suegra vive en Miribilla. La gente cuando me ve por allí se cree que soy de allí. La verdad es que yo me he amoldado a Bilbao. Ando muy a gusto. No hay como conocer un sitio para empezar a cogerle el gustillo y la verdad es que sobre todo los guipuzcoanos de la zona de donde soy yo, de Oarsoaldea, no creo que somos muy dados a viajar hacia allí por aquello de que era una ciudad muy industrial y muy oscura, que sí era verdad hace unos años. Pero Bilbao ha cambiado muchísimo en lo últimos años y a mí me gusta mucho pasear por Bilbao y la Aste Nagusia bilbaína me parece una pasada. Sí, sí, yo disfruto.

La anterior vez que estuve contigo no parabas de conectarte a las redes sociales. ¿Eres un adicto?

Mi adicción ha ido a más en los últimos tiempos. De hecho, hace unas semanas, mis compañeros me decían "oye te das cuenta de que tienes una adicción" y yo les decía que "lo más peligroso es que me da absolutamente igual que me digáis que estoy enganchado, yo voy a seguir". (Ja, ja) Ahora ya me empieza a preocupar un poco más mi adicción porque ha ido a más y a través del móvil estoy 24 horas conectado y tiro de Facebook, de Twitter y de todo. Voy a intentar ir dejándolo un poquito.

Siempre te preguntan si los políticos se quejan de vuestros sketches... ¡Qué rollo!

Bueno, nosotros dimos un gran titular a un periódico de tirada estatal en el que decíamos que si los políticos se quejan es que vamos bien. La verdad es que si los políticos de todos los palos se quejan de nuestros sketches, efectivamente vamos bien. Nuestro objetivo es: puestos a dar palos, darles a todos. Hace poco un político, en pettit comité, me dijo que la ética en la política era una asignatura pendiente y le doy toda la razón... Diría más, pero como trabajo en la televisión pública tampoco me voy a mojar demasiado... (ja, ja).

Antes de terminar... ¿qué te pareció el disfraz de Ortuzar de este año?

Pues no sé, no lo he visto. ¿No se ha disfrazado de Spok esta vez? En cuanto acabemos la entrevista tiro de las redes sociales otra vez para verlo.

Yo te lo chivo. De Indio, hasta con plumas en la cabeza.

Yo propondría a los políticos que los próximos carnavales, entre todos los grupos políticos se pusieran de acuerdo y, entonces, que si el PNV va de indios, que el PP fuera de vaqueros y que hagan un gran carnaval entre todos.

¿Crees que llegarían a un acuerdo?

Yo pienso que los políticos de cara a la galería se tiran de los pelos y se pegan, pero luego en la máquina de café están todos riéndose las gracias los unos con los otros. No estaría mal que de vez en cuando en lugar de trasladar crispación y enfrentamiento a la sociedad, trasladaran que en realidad son cuatro "amiguetes" que disfrutan echándose los tratos a la cabeza.