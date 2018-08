Gente Famosa

Entrevista de eitb.com

Gotzon Mantuliz: 'No me han propuesto nada que no me atreva a hacer'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

Ganó la quinta edición de "El Conquistador del Fin del Mundo" y desde entonces lo hemos sentido como uno más de la familia. Mantuliz no se achanta con nada, aunque dice que hace una vida normal.

Cuando de pequeño querías conseguir algo, ¿cuál era tu arma secreta, la sonrisa?

Uf, ni me acuerdo. (Ja, ja). Supongo, no sé.

¿Y te daba resultado?

No, no siempre. Muchas veces me lo tenía que pelear.

Y, ahora, ¿cuál es tu arma secreta?

¿Mi arma secreta para conseguir las cosas? Pues trabajar, trabajar duro, (ja, ja), que al final nadie te regala las cosas.

Después de ganar "El Conquistador del Fin del Mundo" todo el mundo te puso la bandera de "ejemplo a seguir". ¡Qué responsabilidad! ¿No has salido de juerga desde entonces?

No, no, no, está claro que sí, al final hago vida normal. No soy un bicho raro. Salgo de farra, hago todo lo normal, pero eso de que te digan que eres un ejemplo a seguir en parte sí que conlleva una responsabilidad. Si hay gente más joven que te toma como ejemplo al final sí que tienes que cuidar un poco la imagen y las cosas que haces cara al público, por lo menos.

Has escrito un libro, has conquistado el fin del mundo... Parece que o plantas un árbol o tienes un hijo, porque es lo único que te falta...

(Ja, ja). Lo de plantar el árbol, ya he plantado bastantes. Soy un amante de la naturaleza y ya he plantado bastantes. Y lo del hijo pues, todavía es pronto (ja, ja), pero ya se andará...

En tu web, animas a la gente a que te proponga retos. Una cosa es que te gusten el riesgo y la adrenalina, y otra cosa es que te conviertas en un adicto al desafío, ¿no?

El tema de la aventura y los retos me han gustado mucho siempre. Ahora, con la web (gotzonmantliz.com) y con mi perfil de Facebook tengo la oportunidad de que la gente me proponga retos. De hecho, he hecho cosas que hasta ahora no había hecho y llevaba tiempo queriendo hacer, como lo de bucear con tiburones y hacer puenting. Así que, por ahora, quedan muchos años de retos y aventuras, eso espero.

De hecho, tu siguiente apuesta es hacerlo con tiburones salvajes y sin jaula...

Sí, sí, sí. Este verano estuve en Tailandia, lo intentamos, pero no encontramos ningún tiburón suelto, pero sí, sí que estaría bien. (Ja, ja).

Pero tú aprecias tu vida , ¿verdad?

Sí, mucho, mucho. No, pero todo lo que hago, lo hago con cierta seguridad, tampoco hago nada suicida, no me la juego.

Pero, ¿algo te dará miedo?

Pues... sí, bueno miedo, miedo tampoco. Hay cosas que te imponen. Por ejemplo, lo de hacer puenting no pensaba que iba a ser para tanto. Estando en el puente bien, pero una vez que ves la barandilla ya... (ja, ja), es complicado. Por ahora no me han propuesto nada que no me haya atrevido a hacer.

O sea, que las fobias y tú no sois compatibles.

No, por ahora no he encontrado ninguna (ja, ja).

Tal vez yo sí te la he encontrado. Creo que los programas de "famoseo" no te gustan mucho.

No, no, no. Al final, no quiero hacer tele a cualquier precio. Me ofrecieron hace poco ir a "Supervivientes", y el tema de la aventura y el reto me llama, pero no creo que en ese programa prime eso, ellos van más a buscar el conflicto. Además, luego tendría que ir a programas más de "famoseo" y no es lo que busco. También he recibido otras propuestas de otras televisiones nacionales para hacer otras cosas, que son interesantes, pero de momento son proyectos... (Ja, ja).

Uno de los programas que sí te gusta es el de Jesús Calleja. ¿Qué eres su versión vasca?

Pues (ja, ja), la vedad es que estaría muy bien tener un programa similar al de Calleja, porque hace unos retos increíbles, está viajando por todo el mundo, y viéndole me da mucha envidia sana. O sea, que estaría genial hacer algo parecido.

Bueno, a través de las redes sociales, tú también estás haciendo algo parecido, pero a tu estilo, ¿no?

Sí, claro, al final hoy en día todo el mundo está en las redes sociales y es una buena herramienta. Dentro de lo que cabe, hemos movido nosotros solos el proyecto y nos lo estamos currando todo nosotros. Esperamos poder dar el paso a la tele o tener alguna ayuda para seguir.

Tengo la sensación de que tus vacaciones no son de hamaca y piscina.

(Ja, ja). No, no. Alguna vez lo he hecho, pero no me va, me aburro. Siempre tiendo a hacer viajes un poco alternativos, de aventura. En los últimos viajes que he hecho, a Tailandia y a Costa Rica, he estado haciendo un poco de aventura: he hecho treking, buceo...

A lo que has demostrado no tener miedo es al objetivo de una cámara. De hecho, hace poco te hemos visto en todos los medios posando en ropa interior.

(Ja, ja). Eso sí que me costó más que los retos de aventura.

¿De verdad?

Sí, nunca había posado delante de una cámara en ropa interior y bañador, y al final te echa un poco para atrás. Pero bueno, he tenido la suerte de trabajar con los mejores y en el tema de la fotografía es algo en lo que me siento cómodo y me gusta. O sea que espero poder seguir trabajando con ello.

¿Y no te da vergüenza que todo el mundo te vea así?

Pues sí, un poquillo. Sobre todo leer los comentarios, pero al final te acostumbras (ja, ja). La primera sesión, pues bueno, pero luego ya es más de lo mismo, así que ya estoy curado de espanto.

A los piropos ya te habrás acostumbrado...

Bueno, eso es que sales en la tele y ya puedes ser el más feo del mundo, pero no sé que tendrá la tele que a la gente le atrae. Supongo que a cualquiera que salga en la tele le pasa.

¿Es fácil ser un personaje conocido en Euskadi?

Pues, al principio a mí me costó, más que nada porque no te lo esperas, es todo nuevo y se te hace raro ir a cualquier sitio a comer y que la gente te pare, se saque una foto. Sobre todo de fiesta, que la gente no se corta nada. Yo, de hecho, no me puedo quejar, conmigo la gente es encantadora y siempre tiene buenas palabras.

¿No se corta el público femenino, el masculino, o ninguno de los dos?

Ninguno (ja, ja). Ya sabes, de fiesta, con una copilla demás... Al final, es lo que hay. Yo también haría lo mismo, si viera a alguien que sigo en la tele también le daría un poco el coñazo (ja, ja).

¿Con qué nos vas a sorprender próximamente?

Tengo varios proyectos, pero no puedo decir nada porque no hay nada seguro. A ver si hay suerte...