Gente Famosa

Entrevista de eitb.com

Iker Lastra: 'Estoy empezando a entender un poco eso de la pasión'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

El actor bilbaíno cree que "hay que amarlo todo". Por eso, admite poner amor en todo lo que hace en su vida, porque "la vida te da lo que tú le das".

Llevas ya cerca de una década en Madrid, pero ¿sigues echando de menos Bilbao?

Sigo echando de menos a la familia: a mi madre, a mi padre, a mi tío, a mi hermano... y a mis amigos, pero de vez en cuando me escapo.

¿Qué haces, a dónde vas, cuando quieres escapar del caos?

Soy de hacer deporte, de leer y hacer cosas con mis amigos o con mi pareja, si la tengo en ese momento. Me preocupo de mi intimidad y allí me evado bien.

Ya que comentas que te gusta leer, recomiéndame un libro...

Un libro... Pues mira voy a recomendar uno que es de hace mucho tiempo y ni me lo he leído (ja,ja), pero lo ha leído una persona a la que quiero mucho y es conocido por todo el mundo, que es el Ensayo sobre la ceguera, de Saramago. Empecé a leerlo, vi la película, y como para esta persona a la que quiero mucho es un buen libro, creo que es recomendable para todo el mundo.

¿Y cuál es un buen sitio para leer?

Pues el otro día estuve hablando con unos amigos y me pareció curioso. Yo soy de los que estoy acostumbrado a leer en casa, en mi entorno, pero me comentaron que a ellos les encanta ir a cafeterías, y sienten que leen rodeados de vida. Yo ahora estoy en un dilema, porque quiero aprender a hacer eso, porque yo me descentro mucho, me dejo llevar por todo lo que sucede alrededor. En fin, así que parece que para leer cualquier sitio es bueno, si eres capaz de recibir algo de lo que lees.

A la vida le pides trabajo, salud y... si eres de los que hacen caso de los refranes, también le pedirás amor, ¿no?

Sí, sí, sí. Aparte, yo creo que soy el primero que le he puesto al amor la etiqueta que nos han mostrado en las películas y hemos escuchado en las canciones. Para mí, el amor, si puedo desglosar esa palabra, es la salud y precisamente el amor, redundándolo, con mi familia, los amigos... También en mi trabajo yo le pongo amor. Es como un escultor que empieza a esculpir una pieza desde una base, yo creo que eso si no se hace con amor, si se hace solo por obligación y vacío de ese sentimiento... Bueno supongo que habrá artistas así también, pero vivir vacío para mí es algo imposible, o sea que para mí el amor es prioritario. Pero porque creo que también hay que amar el dinero, porque si no amas el dinero, el dinero no te corresponde. Creo que hay que amarlo todo.

Entonces, el titular podría ser: "La vida es amor".

No lo sé, Amaia. Me da tanto miedo poner una frase a eso. Utilizamos las palabras para algo que sentimos, para mí lo importante es que sintamos.

De hecho, alguna vez has comparado tu profesión con el amor. ¿A qué te referías?

Me pillas en una época... El otro día tuve una cena en la que le dije a una persona que compraba libros de una manera compulsiva y me contestó que no, que era de una manera apasionada. Me dejó KO, porque estoy empezando a entender un poco eso de la pasión. Te voy a ser sincero, yo creo que he sido muy miedoso a la hora de entablar relaciones personales durante una época. Simplemente, te dedicas a trabajar y a conseguir cosas para distanciarte de los demás y que se lleven una imagen de ti. Ahora, estoy empezando a entender lo de los vínculos emocionales entre la gente, que es muy superior a todo lo que puedas conseguir en tu vida. Es mucho más bonito que todo lo consigas desde esa pasión, ese amor, pero sobre todo desde esos lazos. A mí me gusta la palabra lazos, pero no como apego, sino como si estuviéramos conectados, que nos necesitamos todos.

Si te digo Monica Belluci, ¿qué te sugiere?

Pues, pasado, ¡mira qué bien! (ja, ja). Eso es que estoy creciendo, ¿te das cuenta?

¿Por qué pasado?

Porque, !coño!, porque era una persona que en su momento para mí fue un mito erótico, pero como estoy viviendo más la realidad, algo más terrenal... Incluso te digo una cosa, en las entrevistas a uno le encanta llamar la atención. Entonces, dices: "Quisiera besar a Mónica Belluci". Realmente, estás diciendo algo que piensa todo el mundo, pero como lo dices en un titular piensas: "Ostia, que bien, ya saben el prototipo de tía que me gusta y esas son las que se me van a acercar". ¿Ves? (Ja, ja). Esto es lo que uno piensa cuando dice esas cosas, pero te digo que pasado, porque ahora estoy a otras cosas, soy más feliz de otra manera. (Ja, ja)

Pero, en aquel momento, ¿te sirvió para ligarte a las que te gustaban?

Te voy a decir detalles que hasta no te debería decir, tú piensa que son mitos estimulantes... (Ja, ja). Por eso te he dicho pasado, pero lo pasado, pasado está.

O sea que, ¿ya eres un tío maduro?

Bueno, no me llames pera, ¿mes estás llamando pera, no? Bueno, me preocupo por madurar. Seguramente, si desgranas lo que te he dicho pienses "¡pero este tío es un niñato!", o sea que... ¿Tú te crees que una persona madura te contaría cosas tan íntimas?

"Herederos" marcó un antes y un después en tu carrera. ¿Te dejó por tanto una buena herencia, no?

"Herederos" ha sido el antes y el después de mi carrera a todos los niveles y no sé si inesperado. Antes de hacer la entrevista he pensado qué podría decir que pueda aportar algo y es: "El que la sigue la consigue". En mi caso así ha sido. Hombre, se te pueden cerrar puertas, pero como suelen decir "cuando se cierran puertas se abren ventanas". "Herederos" surgió en un momento en el que yo tenía claro qué era lo que quería conseguir y surgió. Y la vida te da lo que tú le das. Por eso pienso tanto en la vida, porque creo que cuanto más en conexión esté con ella, mejores cosas me va a dar.

¿Te queda algún sueño por cumplir?

El anterior ya lo hemos dicho, que era el de Mónica Belluci, pero ya no hay nada que hacer, ella ha ido por otro camino, ¡qué le vamos a hacer! (ja, ja). Así que... ¡Despertar!, que estoy demasiado en Babia.