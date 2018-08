Gente Famosa

¿Embarazada de Cy Waits?

Paris Hilton y su sospechosa barriguita

15/07/2011

En una fiesta en Los Ángeles, Hilton ha sido el centro de atención de los paparazzi. Y es que la joven millonaria ha enseñado una barriga que podría ser una curva típica de embarazada.

Paris Hilton ha presentado junto a Mario López un especial de Extra. El acto ha tenido lugar en The Grove, el corazón de la fiesta en Los Ángeles. La excéntrica millonaria ha deslumbrado con un vestido rosa ceñido al cuerpo, pero lo que más ha llamado la atención era su prominente barriga, una sospechosa barriguita...

Conocida en todo el mundo por su en ocasiones excesivamente esbelta figura, la joven, de 30 años, ha sido el centro de las atención de los paparazzi al enseñar una barriga típica de embarazada.

Siguiendo su estilo Barbie ha lucido un ceñido vestido rosa y un collar. Paris, ajena a los murmullos que despertaba su sospechosa barriguita se ha mostrado radiante y muy feliz.

Cabría pensar que lo único que le pasa a la heredera Hilton es que se ha pasado un poco con los helados y cócteles de verano. Pero esta teoría de la mala alimentación cae por su propio peso al comprobar cómo sus brazos y piernas no han engordado.

Asimismo, y tratándose de Paris Hilton, que siempre es tan cuidadosa con su cuerpo, no es de extrañar que se hayan desatado los rumores de un incipiente embarazo.

Paris terminó su relación el mes pasado con Cy Waits, y aunque haya sido vista con Todd Phillips, no ha mantenido ninguna otra relación seria y estable desde Waits.

Hilton también ha afirmado que se siente nostálgica por no haber realizado su sueño de tener una familia propia. "Cuando era niña me imaginaba casada y con hijos a esta edad. No es lo que pensaba. Tengo 30 y estoy sola", lamenta.

De verse cumplidos los fuertes rumores, su deseo podría hacerse realidad. Además, en su reality "The World According to Paris"" (El mundo de acuerdo de Paris") donde cuenta detalles de su vida, hablará de su posible embarazo, pues ya se han anunciado escenas en el que ella, junto a su madre conversan sobre la llegada del bebé.

En todo caso seguimos esperando una confirmación por parte de Paris o de su entorno para saber si se trata de una buena nueva o simplemente de otra de sus estrategias de marketing para levantar las audiencias de su programa.