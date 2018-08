Gente Famosa

Marc Anthony le fue infiel a Jennifer Lopez con una azafata

22/07/2011

Según US Weekly, el cantante podría haber tenido una aventura con una azafata de vuelo en el año 2009.

El cantanteMarc Anthony podría haber tenido una aventura con una azafata de un vuelo privado en 2009, según publica la conocida revista US Weekly. Al parecer, su pareja, la cantante Jennifer Lopez habría descubierto la relación y decidido acabar con su matrimonio, aunque la ruptura no llegó a producirse. Anthony rogó a la artista que no lo abandonase y ambos recibieron terapia matrimonial.



Desde entonces, el matrimonio ha venido arrastrando una serie de problemas, los cuales habrían causado su reciente separación. La publicación norteamericana indica que Anthony estaba celoso del éxito de su mujer y temía que ella lo abandonase por otro, de ahí que tratase incluso de controlar su vestuario.

El pasado viernes y a través de un comunicado conjunto, Marc Anthony y Jennifer Lopez anunciaron su separación de forma amistosa y pidieron que se respetase su privacidad, aunque el lunes a Lopez ya se le relacionaba con el actor de origen cubano William Levy.