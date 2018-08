Gente Famosa

Lady Gaga ataca a críticos de moda por ser elitistas

02/09/2011

La cantante estadounidense Lady Gaga ha arremetido contra los críticos que a su juicio promueven un "fundamentalismo crítico extremo" que "siembra el miedo en las esperanzas y los sueños de los jóvenes" para defender a "una elite que impone tendencias" de moda y estilo.



Gaga también se pregunta por qué en la era digital, cuando cualquiera puede escribir una crítica y colgarla en redes sociales como Facebook o Twitter, algunos supuestos expertos "no emplean un enfoque más directo y moderno".



"El público ciertamente no es estúpido y, como reina de Twitter, puedo dar fe de que la cantidad de artistas e intelectuales brillantes de los que tengo conocimiento cada día es asombrosa y me sirve de inspiración", añade la cantante de 25 años en V Magazine.



La artista hace referencia en particular a Cathy Horyn, periodista del The New York Times que hace un año calificó a la cantante, famosa por sus atuendos atrevidos e iconoclastas, como "un patito feo con gran tirón fantasmagórico" y anunció que había dejado de seguir su cuenta en Twitter.



Por si ese recado no fuera suficiente, la redactora especializada en moda apuntó el pasado junio en el diario neoyorquino que Lady Gaga parecía "embalsamada" pese a vestir de Versace en su nuevo vídeo "The Edge of Glory".