Ortega Cano recibe el alta

Redacción

15/09/2011

Fuentes del Hospital Virgen Macarena han informado de que se ha producido una "mejoría" en el proceso infeccioso por el que fue ingresado.

El exmatador de toros y ganadero José Ortega Cano ha recibido el alta médica y, de esta manera, ha podido abandonar el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde ingresó el pasado domingo afectado de un herpes "zoster". Fuentes del referido centro hospitalario han informado de que se ha producido una "mejoría" en el proceso infeccioso por el que fue ingresado, y que ha requerido de tratamiento antibiótico intravenoso.

El ganadero, hay que recordarlo, ya estuvo ingresado más de un mes en el Virgen Macarena debido a las lesiones sufridas tras el accidente mortal ocurrido a finales del pasado mes de mayo, cuando su vehículo colisionó frontalmente contra otro turismo, en el que viajaba un vecino de Castilblanco de los Arroyos identificado como Carlos Parra, finalmente fallecido.

Estaba previsto, aunque finalmente no se llevó a la práctica, que José Ortega Cano fuera operado este miércoles de colon, motivo por el que sus letrados intentaron que su declaración como imputado no se produjera hasta finales de septiembre, extremo que finalmente no fue posible, ya que el juez instructor le tomó declaración el pasado viernes imputado por un delito de homicidio imprudente y dos contra la seguridad vial.