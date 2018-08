Gente Famosa

Lady Gaga celebra su regreso al escenario besándose con Sting

26/09/2011

Tras varios meses alejada de sus fans, la famosa cantante dejó al público boquiabierto al protagonizar un tórrido momento con Sting en el festival de iHeartRadio, celebrado en Las Vegas (EE. UU.).

La cantante Lady Gaga confesó que su vuelta a los escenarios sería algo "especial" y vaya si lo fue. No solo hizo que los fans no parasen de mover el esqueleto durante todo el show, sino que además dejó al público boquiabierto al protagonizar un tórrido momento con Sting.

Por fin llegó el sábado para Lady Gaga y con él, el momento de subirse de nuevo a los escenarios tras varios meses alejada de sus fans.

Mothermonster había prometido un regreso triunfal y el festival de iHeartRadio, celebrado en Las Vegas (Estados Unidos) este fin de semana, fue testigo de que queda Lady Gaga para rato.

Una vez más la diva cantó, bailó y conquistó. Pero, está vez, no lo hizo sola. El también cantante Sting quiso acompañarla en varias ocasiones. "Sting es una de las personas más maravilosas del mundo", confesó Gaga antes de entonar Stand by me.

Tanta fue la conexión entre ambos artistas durante todas sus apariciones en el escenario que, para asombro de todos, Gaga y Sting se fundieron en un apasionado beso que dejó a los presentes con la boca abierta.